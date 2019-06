Kit Harington | i fan lo aiutano a riprendersi dal crollo nervoso

36mila dollari per l’organizzazione benefica di Kit Harington. I fan : «Grazie per averci dato tanto» : Per Kit Harington è un momento delicato. A poche settimane dal gran finale di Game of Thrones, i media americani parlano di un ricovero immediato per disintossicarsi dalla dipendenza dall’alcol: ipotesi smentita dal suo entourage che parla solo di un periodo rigenerante che possa aiutare l’attore ad accettare la fine dello show e le pressioni che lo hanno tormentato per dieci lunghi anni. Per esprimergli vicinanza, i fan della serie ...

Kit Harington in rehab dopo la fine del Trono di Spade : Kit Harington, Jon Snow nella celeberrima serie Tv il Trono di Spade, si è ricoverato volontariamente in una clinica di lusso per stress ed eccesso di alcol. Lo scrivono alcuni media americani come Page Six o Buzzfeed. "La fine dello show lo ha colpito molto duramente", rivelano alcune fonti a Page Six. Harington, 32 anni, è stato oltre un mese alla clinica Privé-Swiss in Connecticut, alla modica cifra di 120mila dollari al mese. Tra le ...

Kit Harington - il Jon Snow di Trono di Spade ricoverato per stress e abuso di alcool : Kit Harington, l’attore interprete di Jon Snow, non ha retto alla fine della celebre serie tv Game of Thrones. L’attore protagonista della celebre saga si è infatti ricoverato volontariamente in una clinica di lusso per curare i suoi disturbi da stress e abuso di alcol, come rivela Page Six. “La fine dello show lo ha colpito molto duramente”, rivelano alcune fonti a Page Six. Harington, 32 anni, è già stato ricoverato ...

Il Trono di Spade - Kit Harington è in rehab : Mentre continuano le discussioni sul finale de Il Trono di Spade, dalla stampa americana arriva una notizia choc per i fan di GOT: Kit Harington, noto a tutti come interprete di Jon Snow, è in rehab per risolvere problemi di stress e abuso di alcol. Stando a quanto riporta PageSix del New York Post, poi confermato da Entertainment Weekly, l'attore di Game of Thrones sarebbe ricoverato da quasi un mese, prima del finale della serie HBO, ...

Jon Snow finisce in rehab. Per l'attore Kit Harington problemi di stress e di alcol : Jon Snow di “Game of Thrones” finisce in rehab. Non è un ulteriore risvolto della trama della serie tv, ma realtà: l’attore Kit Harington è in riabilitazione per risolvere problemi di stress e abuso di alcool da circa un mese. Lo riporta il Daily Mail.Prima che andasse in onda l’ultima puntata della serie HBO, Harington ha deciso di entrare in una lussuosa clinica di riabilitazione nel Connecticut, la ...