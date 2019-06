calcioweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nelle ultime ore sono stati individuati edalla Digos treche lo scorso 18 maggio avrebbero aggredito due ragazzi della provincia di, nel capoluogo adriatico per questioni di studio e lavoro, i due avevano occasionalmenteto un coro per ilcalcio, a quel punto i pescaresi, appartenenti alla tifoseria organizzata, li hanno presi a calci e pugni e ne hannouno. Nel dettaglio nei guai sono finiti tre21, 22 e 29 anni, tutti di, le accuse pesantissime sono di lesioni aggravate, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e travisamento, sono stati notificati gli avvisi di garanzia, sequestrati alcuni oggetti utilizzati per l’aggressione, tra cui una mazza ferrata e una cintura. Calciomercato,e Parma sull’attaccante Caputo L'articolodel: tre...

CalcioWeb : Intona cori del #Lecce e viene accoltellato: tre giovani denunciati a #Pescara - ABR24News : #Pescara, intona #cori del #Lecce e viene #accoltellato: 3 #denunce per la #lite tra #tifosi -