Grande Fratello | Erica Piamonte | dopo la finale sarà tutto diverso Non ci credo

Grande Fratello - Francesca De Andrè ha bestemmiato? Il web chiede la squlifica : La concorrente più discussa del reality avrebbe bestemmiato. Nelle ultime ore è stato diffuso un audio ma il contenuto non è chiaro.

Grande Fratello 2019/ Kikò Nalli torna sui social ma il suo primo pensiero è.... : GRANDE FRATELLO 2019, anticipazioni e news. Matina e Daniele, riavvicinamento in atto. Lui si sfoga e poi si lascia andare alle lacrime

Grande Fratello - la De Andrè bacia prima la lettera del fidanzato e poi Gennaro - il brutto sospetto in diretta : Siamo ormai agli sgoccioli. Pochissimi giorni separano il pubblico televisivo dalla finale del Grande Fratello e si susseguono già pronostici e scommesse su chi sarà il vincitore del reality show. Una delle grandi protagoniste di questi mesi all’interno del programma televisivo e della Casa è certam

Ambra Lombardo e Kiko Nalli - prima notte dopo il Grande Fratello ‘come Romeo e Giulietta’ : Kikò Nalli è stato uno dei 3 eliminati della semifinale del Grande Fratello 2019, ma non appena uscito dalla casa più spiata d’Italia è corso dai suoi 3 figli avuti con la ex moglie Tina Cipollari. Grande curiosità però anche per quel che riguarda il suo flirt con Ambra Lombardo, conosciuta proprio al GF. In puntata si sono riabbracciati e lei gli ha assicurato che non saranno una scintilla ma un vero e proprio fuoco. La prima notte di ...

Francesca e Gennaro insieme dopo il Grande Fratello? Lei si arrabbia : Grande Fratello gossip, Gennaro e Francesca si mettono insieme? Cosa succederà a Francesca De André e Gennaro Lillio dopo il Gf 16? I due hanno affrontato questo argomento: non sanno perfettamente come evolverà il loro rapporto, considerato che la ragazza, fuori dalla Casa, ha diverse situazioni lasciate in sospeso. La più importante da risolvere è […] L'articolo Francesca e Gennaro insieme dopo il Grande Fratello? Lei si arrabbia proviene ...

Grande Fratello : Gennaro Lillio pensa alla finale e fa un annuncio : Gennaro Lillio parla del possibile vincitore del Grande Fratello 2019 Il conto alla rovescia è iniziato. Lunedì prossimo in prima serata su Canale5 andrà in onda la finale del Grande Fratello. La sedicesima edizione del reality, targata Barbara d’Urso, ha appassionato il pubblico dell’ammiraglia Mediaset, segnando un nuovo successo per la conduttrice partenopea. In queste ore Gennaro Lillio e Francesca De Andrè hanno iniziato a ...

Daniele Dal Moro esasperato al Grande Fratello : “Non ce la faccio” : Grande Fratello 16: Daniele Dal Moro infastidito dai concorrenti del reality A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 16, che andrà in onda lunedì prossimo su Canale5 alle 21.25, i nervi iniziano a saltare. I mesi di “reclusione” passati nella casa di Cinecittà, senza contatti con il mondo esterno convivendo con altre persone, iniziano a farsi sentire. In queste ore Daniele Dal Moro ha mostrato tutta la sua esasperazione. ...

Grande Fratello 16 - la De Andrè potrebbe aver bestemmiato : i fan chiedono la squalifica : Francesca De Andrè è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello. Da quando la donna è entrata nella casa, infatti, all'interno del reality si sono accese diverse polemiche per il suo modo di fare. Nelle ultime settimane, la concorrente ha dovuto affrontare la scoperta del tradimento da parte del fidanzato con cui ha anche avuto un confronto. La De Andrè ha iniziato così ad avvicinarsi a Gennario Lillio, che ormai da mesi le fa ...

Procedura d'infrazione in arrivo dalla Ue |Salvini e Di Maio : debito creato in passatoZingaretti : M5s vive nel Grande Fratello : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una Procedura d'infrazione ma non subito. Ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Grande Fratello - Taylor Mega durissima contro Francesca De Andrè : "Ha molti problemi. Sapete che..." : La presenza come ospite nella Casa del Grande Fratello dell'influencer Taylor Mega ha messo in discussione molti equilibri. Per una settimana, Taylor ha trascorso del tempo insieme a tutti i concorrenti presenti nel reality condotto da Barbara D'Urso e sin da subito si è ipotizzato che Francesca De

Zingaretti : Di Maio vive nel Grande Fratello. Meloni : dal Governo scelte folli : Pioggia di critiche ai grillini dopo la bocciatura europea, preludio di una manovra bis per correggere i conti. Le parole

Tina Cipollari Commenta l’Uscita di Kiko Nalli dal Grande Fratello! : Kiko Nalli è uscito dal Grande Fratello. Immediata la reazione di Tina Cipollari, con un post ironico e sibillino. Ecco le parole dell’ex moglie di Kikò! Durante l’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo assistito, tra una litigata e l’altra, all’eliminazione di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. Kikò appena uscito dalla casa ha potuto riabbracciare Ambra Lombardo, ...

Grande Fratello - Erica spiega cosa le succederà davvero dopo la finale : Genitori Erica del Grande Fratello: una nuova confessione da parte della concorrente Erica Piamonte ha toccato il cielo con un dito durante la semifinale del Gf 16. Ha ricevuto delle parole meravigliose da parte di quei genitori che – attenendoci alle sue confessioni – non l’avrebbero mai sostenuta in nulla, che non le avrebbero mai […] L'articolo Grande Fratello, Erica spiega cosa le succederà davvero dopo la finale ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo racconta la prima notte con Kikò Nalli : "Come Romeo e Giulietta" : La professoressa siciliana a 'Pomeriggio 5' confessa di essere "cotta a puntino" dell'ex marito della Cipollari.