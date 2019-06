Golden Gala – La prima volta non si scorda mai | storica vittoria per una cinese nella

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Luy Huihuistoria:di unanel lancio del giavellotto alE’ iniziato all’Olimpico lo spettacolo del: la tappa italiana della Diamond League si è aperta questa sera col botto. In attesa di vedere i campioni italiani in pista, ad attirare l’attenzione è stata ladi una atletanel lancio del giavellotto. Non era mai successostoria di questo sport che unasi aggiudicasse larassegna romana: Luy Huihui, già argento ai Mondiali 2015 e bronzo in quelli 2017, è riuscita a lanciare l’attrezzo a 66,47 metri, esultando per una fantastica, davanti agli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una splendida perla in unagiornata dove gli italiani non hanno brillato, che rende l’esordio della 39ª edizione più allettante e piacevole, ...

