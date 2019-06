Francesca De Andrè in crisi al Gf per una lettera importante | la reazione di Gennaro

News Grande Fratello - caso bestemmia Francesca De André : la decisione : Francesca De Andrè, il caso bestemmia: arriva il comunicato ufficiale del Grande Fratello, la decisione del reality A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, Francesca De André è finita nuovamente al centro dell’attenzione. In questo caso, ad accendere i riflettori sulla concorrente del reality è stato un caso di presunta bestemmia. Le voci su […] L'articolo News Grande Fratello, caso bestemmia Francesca De André: la decisione ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si infila nel letto di Gennaro Lillio : sì - è successo : Non sono più voci, gossip, rumors: nella casa del Grande Fratello, ora, è tutto alla luce del sole. Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati davvero, senza nascondersi in armadi o sotto alle coperte. Una passione da tempo travolgente e adesso esplosa senza indugi. Ormai certo, insomma, ch

Grande Fratello 16 : Francesca De André e Gennaro Lillio - baci appassionati a letto (video) : Effusioni sempre più esplicite fra Francesca De André e Gennaro Lillio nella casa del Grande Fratello 16. A pochi giorni dalla finale del reality show di Canale 5, i due stanno ormai lasciando cadere ogni freno inibitore e sono più vicini che mai.Stamattina, distesi sui divanetti del salotto, i due inquilini di Cinecittà si sono accoccolati e baciati teneramente sul viso senza tenere conto degli occhi indiscreti delle telecamere (video). Il ...

GF16 - “Francesca è troppo aggressiva” lo dichiara un’amica della De Andrè : Un’altra persona conferma che Francesca De Andrè è troppo aggressiva, la dichiarazione arriva proprio da un’amica ovvero: Valentina Vignali Valentina Vignali ha abbandonato la casa più spiata d’Italia per volere del pubblico da casa, che ha scelto di non mandare in finale la sportiva del GF 16. Ora, i sostenitori della cestista sono curiosi di sapere tutte … Continue reading GF16, “Francesca è troppo aggressiva” lo ...

Valentina Vignali su Francesca De André : “E’ troppo aggressiva” : Grande Fratello: Valentina Vignali dice la sua su Francesca De André Valentina Vignali ha abbandonato la casa più spiata d’Italia per volere del pubblico da casa, che ha scelto di non mandare in finale la sportiva del GF 16. Ora, i sostenitori della cestista sono curiosi di sapere tutte le curiosità riguardanti il reality. In particolare, si sono soffermati nel chiedere a Valentina cosa ne pensi di Francesca De André e del suo ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè ha bestemmiato? Il web chiede la squlifica : La concorrente più discussa del reality avrebbe bestemmiato. Nelle ultime ore è stato diffuso un audio ma il contenuto non è chiaro.

GF16 - Francesca De André confusa : tenerezze con Gennaro e bacio alla lettera di Giorgio : Manca meno di una settimana alla fine del Grande Fratello 16 e, come accade dal giorno uno, è ancora una volta Francesca De André la concorrente più chiacchierata. Gli ultimi gossip che sono trapelati sulla ragazza riguardano la sua intricata situazione sentimentale: prima di lasciarsi andare ad intense effusioni con Gennaro Lillio a letto, la genovese è stata beccata dalle telecamere del reality mentre baciava la lettera che l'ex Giorgio ...

Gf - Francesca De André lo ha fatto ancora : stavolta davanti a Gennaro : Non passa giorno che Francesca De André non sia al centro delle polemiche. stavolta però, la nipote di Fabrizio sembra averla fatta davvero grossa. Il suo atteggiamento equivoco non è piaciuto ai fan che, sui social, si sono fatti sentire chiedendo a gran voce la verità. Il motivo del contendere è sempre lo stesso: il rapporto a 3 con Gennaro e Giorgio con le cose che sembrano molto diverse da quanto sembrano. Sappiamo infatti che il biondo ...

GF16 - ennesima frase VERGOGNOSA di Francesca De Andrè - offese a bambini obesi (VIDEO) : Francesca De Andrè e la nuova frase VERGOGNOSA contro i bambini obesi: “bambini Sformati” Grande Fratello, ancora scalpore creato da Francesca De Andrè, a pochi giorni dalla bestemmia lanciata dalla ragazza e ripresa dalle telecamere, Francesca si rende protagonista di un’altra frase VERGOGNOSA. Questa volta di mira i bambini obesi, chiamati proprio dalla ragazza “bambini … Continue reading GF16, ennesima frase ...

Francesca De André - il gesto che non convince : bacio alla lettera di Giorgio : Grande Fratello news, Francesca De André tra due fuochi: la sua scelta ricadrà su Gennaro o Giorgio? Cos’è successo davvero tra Gennaro e Francesca del Gf 16? Sappiamo che hanno fatto pace, è vero, ma prima di trovare un punto d’incontro, se ne sono dette di tutti i colori. Non sono ancora fidanzati e già […] L'articolo Francesca De André, il gesto che non convince: bacio alla lettera di Giorgio proviene da Gossip e Tv.

GF16 - voci interne parlano di una squalifica possibile per Francesca De Andrè - l’intervento potrebbe avvenire : Grande Fratello, Francesca De Andrè nuovamente al centro del ciclone Francesca De André di nuovo al centro delle polemiche al GF e ne avrebbe comvinata un’altra della sue. Questa volta la nipote del Faber avrebbe bestemmiato e lo testimioniano diversi filmati e commenti che circolano sul web. “P*** D**” sarebbe la frase incriminata che ha fatto scatenare gli … Continue reading GF16, voci interne parlano di una squalifica possibile per ...

Francesca De André a rischio squalifica per una bestemmia? E’ polemica : Francesca De André ha bestemmiato? La frase incriminata Francesca De André di nuovo al centro delle polemiche al GF e ne avrebbe comvinata un’altra della sue. Questa volta la nipote del Faber avrebbe bestemmiato e lo testimioniano diversi filmati e commenti che circolano sul web. “P*** D**” sarebbe la frase incriminata che ha fatto scatenare gli utenti sui social. “Francesca De André il giorno 4 giugno alle ore 14:40 ha ...

Grande Fratello - Taylor Mega durissima contro Francesca De Andrè : "Ha molti problemi. Sapete che..." : La presenza come ospite nella Casa del Grande Fratello dell'influencer Taylor Mega ha messo in discussione molti equilibri. Per una settimana, Taylor ha trascorso del tempo insieme a tutti i concorrenti presenti nel reality condotto da Barbara D'Urso e sin da subito si è ipotizzato che Francesca De

Francesca De André vs Taylor Mega/ 'Palo da Gennaro!'. La replica : 'Hai dei problemi' : Francesca De Andrè contro Taylor Mega dopo l'uscita di quest'ultima dalla casa del Grande Fratello: 'Voleva farsi Gennaro ma ha preso un palo'