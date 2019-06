Cristiano Ronaldo | il gol su punizione solo in Nazionale | tifosi della Juve scatenati

Perché Cristiano Ronaldo non affronta le accuse di Kathryn Mayorga? : Ronaldo il 5 giugno 2019 contro la Svizzera (foto: Xinhua/Pedro Fiuza/Sipa USA) Ieri Cristiano Ronaldo è tornato al gol: tripletta alla Svizzera che ha spedito il suo Portogallo alla finale della Nations League. È un fenomeno, uno dei più forti calciatori di tutti i tempi, e questo non può contestarlo nessuno. Peccato che da un po’ di tempo si sottragga alle accuse di stupro che gli sono state mosse dall’ex modella statunitense Kathryn ...

Highlights Portogallo-Svizzera 3-1 : gol - video e sintesi. Tripletta da fenomeno per Cristiano Ronaldo : Va in archivio nel segno di Cristiano Ronaldo la prima delle semifinali di UEFA Nations League: Tripletta del lusitano che spedisce in finale la propria selezione. La sfida però si risolve nel finale, con due delle tre reti dell’attaccante della Juventus realizzate tra il minuto 88 ed il 90′. Aveva aperto le marcature sempre CR7 al 25, momentaneo pari di Rodriguez dal dischetto al 57′. Highlights Portogallo-Svizzera ...

L’accusa di stupro contro Cristiano Ronaldo non è stata ritirata : Non è andata come ha scritto Bloomberg: l'indagine è aperta e la causa è stata solo trasferita a un tribunale federale

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - colpo di scena su Cristiano Ronaldo e Miccoli nei guai : Le notizie del giorno – Sta iniziando ad assumere i contorni della barzelletta la vicenda legata al presunto stupro di Cristiano Ronaldo quando militava al Manchester United. Quest’oggi Bloomberg aveva riportato la notizia secondo cui Kathryn Mayorga avesse ritirato ogni accusa. Ma è arrivata la smentita in merito da parte del suo legale, Larissa Drohobyczer: “Le accuse non sono state ritirate”. (LA NOTIZIA NEL ...

Calcio - Nations League 2019 : Portogallo-Svizzera 3-1. Cristiano Ronaldo firma una tripletta stellare - lusitani in finale! : L’uragano Cristiano Ronaldo si abbatte sulla Svizzera e trascina il Portogallo nella finale della Nations League 2018-2019, prima edizione della competizione calcistica organizzata dalla UEFA e giunta alla fase conclusiva. La formazione lusitana, di fronte al pubblico dell’Estadio do Dragao di Oporto, ha superato con il risultato di 3-1 gli elvetici grazie ad una tripletta del proprio fuoriclasse, al termine di una sfida comunque ...

LIVE Portogallo-Svizzera 3-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : una tripletta di Cristiano Ronaldo regala la finale ai lusitani! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...

Cristiano Ronaldo - dietrofront : la denuncia della Mayorga non è stata ritirata - il calvario continua : Clamoroso dietrofront nel caso Cristiano Ronaldo-Kathryn Mayorga. Il legale della ragazza che denunciò CR7 per stupro ha smentito le indiscrezioni di accordo provenienti dagli Usa: "Le accuse non sono state ritirate - ha dichiarato l'avvocato Larissa Drohobyczer -. Abbiamo ritirato la nostra denunci

