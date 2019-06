Con Xiaomi HiPee Smart Pill Box non scorderete di prendere le medicine

Xiaomi presenta Oclean X - lo spazzolino intelligente Con display a colori : Arriva su Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, lo spazzolino intelligente Oclean X, con display per gli amanti delle statistiche. L'articolo Xiaomi presenta Oclean X, lo spazzolino intelligente con display a colori proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un fuoristrada giocattolo Con 4 ruote motrici che si Controlla dallo smartphone : Da Xiaomi arriva Mitu Smart Building Block, un fuoristrada giocattolo con 4 ruote motrici dotato di un sistema di controllo intelligente. Ecco come funziona

Xiaomi lancia in Cina le sue scarpe sportive Con tecnologia adattiva : Xiaomi ha lanciato sulla sua piattaforma di Youpin un nuovo prodotto dedicato agli appassionati di tecnologia: parliamo delle scarpe Peak 1.0 Plus Sports Shoes

Ghiotte offerte Gearbest di metà anno Con prezzo Huawei P30 Lite e device Xiaomi al ribasso : Si fanno succulenti le offerte Gearbest in questi giorni. Grazie ad un evento promozionale di metà anno sullo store ora in corso non pochi smartphone ma anche accessori hanno un costo ribassato. In forte sconto c'è il recentissimo Huawei P30 Lite ma non manca una buona dose di risparmio anche sullo Xiaomi Redmi 7 e lo Xiaomi Mi 9. A dire la verità, le specifiche offerte Gearbest partono oggi 5 giugno ma continueranno per svariati giorni fino ...

Always On Display per tutti gli smartphone Xiaomi Con OLED insieme al doppio orologio : Xiaomi porta la funzione Always On Display di Xiaomi Mi 9 su tutti i modelli con schermo OLED, aggiungendo il doppio orologio.

Zenfone 6 a 497€ - Xiaomi Mi9 SE a 247€ e Codici SConto su Notebook e Auricolari TWS oggi su GearBest! : GearBest, uno degli store cinesi più famosi ed affidabili sul web, non si ferma mai e come tutti i giorni mette a disposizione dei delle offerte molto interessanti sull'elettronica e la tecnologia in generale. Questa leggi di più...

Xiaomi Mi 9 riceve l'attenuazione DC Con la nuova MIUI 10 Stabile : La nuova versione di MIUI 10 Stabile per Xiaomi Mi 9 porta l'attenuazione DC per ridurre lo sfarfallio dello schermo nel cambio di luminosità.

Xiaomi Mi 9T è la versione europea di Redmi K20 - lo Confermano queste immagini : Nuove immagini mostrano la confezione di vendita di Xiaomi Mi 9T e insieme ad alcuni render confermano che si treatta di una variante di Redmi K20.

Xiaomi prende (apertamente) in giro OnePlus 7 Pro Con il suo Flagship Killer 2.0 : Xiaomi prende in giro la rivale OnePlus ritorcendogli contro il suo stesso slogan di smartphone "Flagship Killer": secondo Xiaomi ora sono Redmi K20 e Redmi K20 Pro i nuovi Flagship Killer 2.0.

Lo Xiaomi Mi 9T (alias Redmi K20) Confermato per l'Europa : prezzo irresistibile : Se avete attenzionato il Redmi K20 preoccupati del fatto potesse non essere commercializzato in Europa, siamo lieti di comunicarvi che quanto si era ipotizzato nelle scorse ore corrisponde a verità: il dispositivo arriverà anche da noi, ma con il nome di Xiaomi Mi 9T (d'altronde questo lo sapevate già, avendovelo noi anticipato qualche giorno fa). Come riportato da 'gizmochina.com', il terminale è stato già reso disponibile al pre-ordine presso ...

Continuano le offerte online sugli smartphone Android : Moto G7 Plus - Huawei Mate 20 Lite - Xiaomi Mi Mix 2S - Samsung Galaxy S10 e altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S10 e altri ancora

Redmi Note 7 - cuffie AirDots - walkie talkie Xiaomi e smartwatch Ticwatch - tutti sContatissimi : SmartphoneRedmi Note 7, cuffie AirDots di tutti i tipi, walkie talkie, smartwatch e box TV. Quante offerte a prezzi scontatissimi, grazie ai nostri coupon.

Xiaomi brevetta un display per smartphone Con fotocamera integrata : Anche Xiaomi, così come fatto già da altri produttori, ha brevettato un sistema che permette di integrare la fotocamera frontale nello schermo dello smartphone

Oclean X è uno spazzolino touch Con un Xiaomi Mi Band 3 incorporato - in arrivo la prossima settimana : Oclean, partner di Xiaomi, pronta a lanciare il primo spazzolino elettrico con display touchscreen: ecco Oclean X, lo spazzolino con un Mi Band 3 al suo interno.