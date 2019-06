Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 18 | 10

romadailynews

(Di mercoledì 5 giugno 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 5 giugno in studio Giuliano brigno in apertura La Commissione Europea ha dato il primo via libera la procedura di infrazione contro l’Italia regola del debito non è stata rispettata nel 2018 nelnon lo sarà Nel 2020 quindi una procedura per debito eccessivo ha scritto l’esecutivo era forse un debito italiano subito che ricorda la commissione nel suo documento spesa per €38400 ad abitante oltre 1000 a testa per finanziarlo per bruxelles, lentamente per un amico spiegazioni Infante campione appena rispetto della regola e la ritrovasse su alcune riforme proprio uscita del passato come quella delle pensioni nel giudizio di Bruxelles è molto Severo il governo presieduto da Giuseppe Conte avrebbe provocato danni all’economia con le misure adottate nel corso dell’ultimo anno più ottimista invece il ...

Radio3tweet : L'ultima battaglia della lunga guerra #siriana? Quali notizie da #Idlib e come cercano si cerca di sopravvivere? 'S… - OfficialASRoma : ”Ai tifosi della Roma, ovunque siano”. “Sono rimasto in silenzio nelle ultime settimane, ma ci sono alcune cose c… - antonellab67 : RT @marcomo07: Alla luce delle ultime notizie su #magistrati, #lotti e #palamara, gente come Gruber e Formigli si rendono conto che parlano… -