The Handmaid’s Tale | la terza stagione dal 6 giugno su TIMVISION

dituttounpop

(Di mercoledì 5 giugno 2019) The Handmaid’s, dal 6la serie torna sucon i nuovi episodi della.Per gli americani ladi The Handmaid’sè già realtà visto che la serie ha debuttato il 5su Hulu con i primi tre episodi. Ma qui in Italia non aspetteremo molto visto che la serie verrà rilasciata a meno di 24 ore su, la piattaforma streaming di TIM già inclusa nel vostro abbonamento internet, da giovedì 6 maggio.L’appuntamento è quindi per domani, con i primi tre episodi della(numero episodi da confermare). L’appuntamento con lapoi proseguirà ogni giovedì con un episodio a settimana.The Handmaid’s, le novità dellaLa serie, ispirata al romanzo distopico di Margaret Atwood, tradotto in Italia come “Il racconto dell’ancella” racconta un futuro distopico ...

_waIIflower : COSA MI ERO PERMESSA DI DIMENTICARE aaaa?!? Quanto cazzo è bella The Handmaid's Tale?????? - misstxlstoj : Almeno è già uscito The Handmaid's Tale, UNA gioia oggi - _hedaleksa : RT @_starkwhitewolf: io: The Handmaid's Tale è uno show che tutti dovrebbero vedere, tratta in modo intelligente e audace temi delicati e a… -