Sclerosi Sistemica | torna il mese della sensibilizzazione

Diagnosi e terapia della Sclerosi Sistemica : un’intervista fa il punto : La seconda parte dell’intervista alla reumatologa Francesca Ingegnoli riguarda la gestione della sclerosi sistemica, sia in termini di Diagnosi che di controlli nel tempo e di cure. ?????? La persona che riceve la Diagnosi di sclerosi sistemica viene seguita abitualmente da Centri di reumatologia, possibilmente da uno di quelli che hanno un’esperienza specifica in questa patologia. Le valutazioni che si eseguono, sia in occasione della ...