Netflix prepara il campo per l’arrivo su Google Nest Hub e altri smart display

Ricavi per 10 miliardi e 1 - 2 di utili Mediaset prepara la sfida a Netflix : Marina Berlusconi ribadisce: Fininvest è "assolutamente disponibile e favorevole" al progetto di integrazione europea accarezzato dal fratello Piersilvio per Mediaset. Del resto dar vita a un polo continentale della televisione generalista in chiaro è l'unico modo per resistere al declino della raccolta pubblicitaria degli "old media" in Italia e raggiungere al tempo stesso dimensioni tali da tener testa ai ...