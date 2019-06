Nel 2019 da reddito di cittadinanza e «quota 100» risparmi per 1 | 3 miliardi

LIVE Italia-Olanda 6-5 pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA. Garibotti completa la rimonta azzurra Nel terzo quarto : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale di Italia-Olanda, secondo incontro per il Setterosa della Super Final della World League di pallanuoto femminile: il match odierno molto probabilmente varrà la vittoria del Girone A e soprattutto la possibilità di affrontare la fase ad eliminazione diretta nella parte di tabellone opposta a quella degli USA L’Olanda è un’avversaria davvero molto conosciuta per le azzurre: tre incroci ...

Golden Gala 2019 - tutti gli italiani in gara. Tortu e Tamberi le punte - Crippa e ChiappiNelli ci provano : Siamo ormai alla vigilia del Golden Gala Pietro Mennea 2019, quarta tappa della Diamond League che accoglierà presso lo Stadio Olimpico di Roma le stelle del panorama mondiale dell’atletica leggera. Il contingente azzurro sarà composto da quattordici elementi che si affacceranno sul palcoscenico della prestigiosa rassegna intercontinentale con ambizioni differenti, ma con la stessa voglia di sorprendere e di reGalare al pubblico italiano ...

Governo : stima deficit Pil al 2 per cento Nel 2019 : Governo: "Allo stato attuale delle conoscenze, si può ritenere che l'indebitamento netto (deficit) della Pubblica amministrazione nel 2019.

Music Awards 2019 : i cantanti in scaletta Nella prima puntata di stasera su Rai 1 : Seat Music Awards 2019 L’estate in Musica si accende su Rai 1 con i Music Awards, rinominati quest’anno Seat Music Awards 2019 (la nota compagnia automobilistica è il nuovo sponsor ufficiale della kermesse al posto di Wind). Due appuntamenti, a cominciare da quello di questa sera, l’unico in diretta dall’Arena di Verona (la puntata di domani è stata registrata ieri) a partire dalle 20.30, con la conduzione ormai ...

Juventus - Nella probabile formazione 2019/2020 potrebbero esserci Pogba e Chiesa : Nonostante non sia ancora noto il nome del nuovo allenatore della Juventus, Fabio Paratici avrebbe già in mente la lista dei nomi che possono essere utili per rinforzare la rosa della società bianconera, la quale è sempre attiva sul fronte mercato, pensando a diversi giocatori che possano far crescere anche a livello europeo la squadra. Pogba clamoroso ritorno? Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe pensando ad un clamoroso ...

LIVE Italia-Giappone 2-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. La reazione delle nipponiche Nel terzo set : 8-12 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

LIVE Italia-Giappone 2-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Si sveglia Pietrini. Azzurre devastanti Nel secondo set : 25-16 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

LIVE Italia-Giappone 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre in fuga anche Nel secondo set : 15-10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : Jeffrey Herlings torna in gara! Il Campione in carica correrà Nel GP Russia - sfida a Cairoli e Gajser : Jeffrey Herlings tornerà in gara in occasione del GP Russia 2019, tappa del Mondiale Motocross MXGP che andrà in scena nel weekend del 7-9 giugno a Orlyonok. Il Campione del Mondo in carica ha saltato tutta la prima parte di stagione a causa di un infortunio subito in allenamento, il 25 gennaio si era fratturato il piede destro ad Albaida (Spagna) e aveva così dovuto rinunciare alle prime tappe del campionato. Il 24enne olandese monterà in sella ...

Altre 21 balene pilota massacrate alle isole Faroe : già 480 i cetacei uccisi Nel 2019 : Sea Shepherd Conservation Society ha comunicato che Altre 21 balene pilota (o globicefali) sono state massacrate alle isole Faroe. I cetacei sono stati spinti da una piccola flotta a spiaggiarsi a Fuglafirður, dove gli uomini li hanno massacrati con coltelli e uncini. Si è trattato dell'ottava "grindadrap" dell'anno. Con questa nuova mattanza, dall'inizio del 2019 il computo totale di mammiferi marini uccisi nell'arcipelago è salito a 480. ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Olanda-Italia vale già il primato Nel Girone A : Appena il tempo di rompere il ghiaccio ed è già partita quasi decisiva nella Super Final di World League di Pallanuoto femminile: l’Italia di Fabio Conti sfiderà oggi l’Olanda nel match che molto probabilmente varrà la vittoria del Girone A e soprattutto la possibilità di affrontare la fase ad eliminazione diretta nella parte di tabellone opposta a quella degli USA. L’Olanda è un’avversaria davvero molto conosciuta per le ...

Giro del Delfinato 2019 : il percorso e le otto tappe ai raggi X. Diverse novità Nell’antipasto del Tour de France : Il calendario ciclistico internazionale riprende dopo la breve pausa successiva al Giro d’Italia con un appuntamento imperdibile per tifosi ed appassionati: dal 9 al 16 giugno le strade Francesi accoglieranno il Giro del Delfinato 2019, corsa a tappe che rappresenta tradizionalmente un passaggio fondamentale nell’avvicinamento al Tour de France. Il fuoriclasse britannico Chris Froome (Team INEOS) rappresenta sicuramente il nome più atteso, ...

Baseball - European Champions Cup 2019 : Bologna e Parma sconfitte Nella prima giornata - vincono le olandesi : E’ iniziata quest’oggi l’edizione 2019 dell’European Champions Cup di Baseball, classica rassegna annuale che vede fronteggiarsi i migliori club del Vecchio Continente, a caccia del titolo più prestigioso del panorama. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata, con le sfide svolte tra Bologna e Castenaso. GRUPPO A: debutto amaro per il Parma, che è riuscita a resistere fino al sesto inning ...