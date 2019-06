Morta dopo aver smesso di mangiare e bere | “La mia Noa aveva una ferita inguaribile” 

Noa Pothoven - la 17enne Morta con l’eutanasia dopo essere stata violentata da bambina : La sua era una sofferenza diventata ormai insopportabile dopo aver subito una violenza sessuale da bambina che le aveva reso la vita un inferno. Per questo a soli 17 anni ha scelto di morire chiedendo e ottenendo l'eutanasia. È la storia di Noa Pothoven, una ragazza olandese di Arnhem che domenica scorsa si è spenta lentamente nella casa di famiglia nei Paesi Bassi con accanto i familiari e il supporto dei medici di una clinica specializzata. ...

È stato lo zio! Bimba di 5 anni scomparsa è trovata Morta in un bosco dopo giorni di ricerche : Uccisa e sepolta in un bosco dallo zio: è morta così la piccola Lizzy Shelley, Bimba di soli 5 anni di Logan, contea dello Utah, negli Stati Uniti, la cui storia ha tenuto col fiato sospeso tutto il Paese per giorni. La bambina era scomparsa dalla sua casa il 25 maggio scorso. Subito i genitori ne hanno denunciato la sparizione e sono cominciate le ricerche per ritrovarla. Ma i sospetti degli inquirenti sono finiti immediatamente su Alexander ...

Trovata Morta in casa - dopo 3 anni svolta nel caso di Marianna Greco : indagato il marito : La famiglia della giovane di Novoli (Lecce) non aveva mai creduto all’ipotesi del suicidio e ha lottato per la riapertura...

Morta dopo aver assunto integratori Herbalife per 2 mesi/ 'Metalli pesanti e batteri' : Morta dopo aver assunto integratori Herbalife per 2 mesi: fatali lesioni al fegato, accuse choc da un team di esperti indiano.

Una donna è Morta dopo aver assunto per 2 mesi integratori. Gli esperti accusano Herbalife : Formulazioni con metalli pesanti e batteri in grado di portare alla morte in breve tempo: questa l'accusa mossa da un team di esperti indiano ad Herbalife, responsabile secondo i ricercatori, della morte per grave insufficienza epatica di una giovane donna del Kerala consumatrice dei prodotti del colosso americano. L'accusa all'azienda di integratori alimentari è diventata un caso studio pubblicato su giornali scientifici (tra questi PublMed) e ...

Nintendo Switch : Mortal Kombat 11 è il primo gioco third party per un pubblico adulto a raggiungere la prima posizione della classifica dopo 14 anni : Le classifiche NPD che prendono in esame le vendite dei titoli di qualsiasi piattaforma in Nord America sono state pubblicate qualche giorno fa e sicuramente quello che balza all'occhio è la prima posizione di Mortal Kombat 11.Il picchiaduro di NetherRealms infatti è il gioco third-party fruibile da un pubblico maturo (M-rated per l'ESRB) per Nintendo Switch che ha raggiunto la prima posizione della classifica. L'ultimo titolo a registrare ...

Biella - si lancia dalla finestra 17 giorni dopo il tentato suicidio del figlio : Morta 77enne : Il tragico gesto venerdì sera. Una donna si è lanciata dalla finestra della casa di riposo, nella provincia di Biella, dove era stata ricoverata dopo l'incendio appiccato dal figlio che, a sua volta, aveva tentato il suicidio cospargendosi di benzina, il primo maggio scorso. Annamaria Beccaro aveva 77 anni.Continua a leggere

Napoli - donna Morta in ospedale dopo 10 ore di attesa/ "Mancava anche il termometro" : Napoli, donna di 66 anni morta presso il San Giovanni Bosco dopo 10 ore di attesa. I famigliari lamentano "Mancava anche il termometro"

Il Segreto - trame : Dolores sviene dopo aver capito che Donna Francisca non è Morta : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Nelle prossime puntate Dolores sarà protagonista di un'esilarante scenetta. La madre di Hipolito, infatti, si prenderà un brutto spavento quando scoprirà che Donna Francisca non è morta. Il Segreto: il ritorno di Donna Francisca Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5 ...

Morta dopo aver assunto MDMA - Leah uccisa dall’ecstasy : aveva solo 15 anni : La teenager è stata trovata moribonda sabato sera in un parcheggio di Northallerton, in Regno Unito. La polizia ha già arrestato un "adolescente" che le avrebbe fornito lo stupefacente. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook: "Una vita finita troppo presto per colpa della droga".Continua a leggere

Roma - anziana Morta dopo rapina : 5 arresti : L'Arma dei carabinieri ha fermato 5 persone per l'omicidio di Anna Tomasino, la 90enne uccisa la sera del 5 maggio scorso durante un tentativo di rapina nella sua casa di via Pizzo Bernina a Montesacro. I ladri sono riusciti ad entrare nella sua casa rompendo una finestra. L'anziana si era accorta del tentativo di effrazione ed aveva subito allertato una vicina di casa telefonandole. Proprio mentre era in corso la conversazione, uno dei ...

Roma - anziana Morta dopo rapina in casa : 5 arresti. "Colpita alle spalle mentre chiedeva aiuto" : Si tratta di cinque rom: uno si è costituito, due sono stati bloccati nella capitale. Gli altri due a Torino e Ventimiglia. L'89enne fu aggredita nella notte tra domenica e lunedì, è spirata il giorno dopo a causa dei numerosi traumi

