Mafia | ispettori al Comune di Mezzojuso | prefetto Palermo nomina commissione

Mafia - il Viminale invia gli ispettori a Mezzojuso : “Sindaco partecipò a funerale boss”. Lui smentisce : “Farò chiarezza” : Gli ispettori anti Mafia arrivano a Mezzojuso , in provincia di Palermo, con il compito di esaminare la condotta dell’amministrazione comunale. La decisione dopo che – durante la diretta della trasmissione Non è l’Arena andata in onda il 12 maggio su La7 – al sindaco Salvatore Giardina è stato contestato dal conduttore Massimo Giletti di aver partecipato nel 2006, mentre era assessore, al funerale del boss mafioso don Cola La Barbera. ...

