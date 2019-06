Jussie Smollett non tornerà nella sesta e ultima stagione di Empire – Notizie serie tv

dituttounpop

(Di mercoledì 5 giugno 2019)nondi, a confermarlo è il creatore della, Lee Daniels.Quando FOX ha rinnovatoper una, aveva lasciato le porte aperte per il protagonistacheinterpreta Jamal. A quanto pare queste porte sono state chiuse definitivamente dal creatore della, Lee Daniels.Andando leggermente indietro,nei mesi precedenti è stato al centro di uno scandalo che l’ha visto indagato per aver inscenato un attacco d’accordo con i suoi aggressori. La polizia diceva che l’attore avrebbe fatto tutto ciò per incrementare le sue fonti di guadagno. Poi la magistratura ha deciso di non andare avanti col processo e ha trovato un accordo con l’attore per far cadere le accuse. Insomma una situazione che possiamo archiviare tra le assurdità del sistema ...

