Fabrizio Corona | i soldi nel controsoffitto? Nessuna intestazione fittizia | la decisione

liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019)è stato assolto in via definitiva dall'accusa didi beni. La vicenda risale all'ottobre 2016 quando ben 2,6 milioni di euro erano stati trovati, in parte in undella sua abitazione, e in parte in un conto corrente austriaco. La Procura generale no

Libero_official : I soldi nel controsoffitto, questa volta vince Fabrizio Corona - repubblica : Fabrizio Corona assolto in via definitiva per i soldi nel controsoffitto, ma resta in carcere per gli altri reati - rep_milano : Fabrizio Corona assolto in via definitiva per i soldi nel controsoffitto, ma resta in carcere per gli altri reati [… -