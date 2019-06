Csm | Ferri Pd | “Incontri con Lotti | Palamara e altri? Niente di male | di sera uno può

Lotti - Ferri e le toghe (e Lotito)Csm - quei summit notturni in hotel : La riunione per chiudere la partita del procuratore di Roma si svolge a tarda sera in un albergo romano: ci sono il magistrato Luca Palamara, i due parlamentari del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri e cinque consiglieri del Csm Segui su affaritaliani.it

Lotti - Ferri e le toghe (e Lotito)Csm - quei summit notturni in hotel : La riunione per chiudere la partita del procuratore di Roma si svolge a tarda sera in un albergo romano: ci sono il magistrato Luca Palamara, i due parlamentari del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri e cinque consiglieri del Csm Segui su affaritaliani.it

Csm - così le correnti si dividono le nomine (a braccetto con la politica) : il Nazareno in toga e l’uomo-cerniera Ferri : Sono due mondi che dovrebbero stare a distanza di sicurezza. Poteri che – Costituzione alla mano – devono essere separati. E invece magistratura e politica non sono mai state tanto vicine. Di più: compenetrate. È un vecchio problema quello dei rapporti tra toghe e politica. Basti pensare che ciclicamente torna all’ordine del giorno la proposta di abolire tutte le correnti – un mezzo che inevitabilmente entra in contatto ...