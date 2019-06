Blackstone fa incetta di magazzini in America per fare affari con l’ecommerce

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Pacchi ecommerce in un centro di smistamento (Getty Images), tra le più grandi società finanziarie al mondo, ha acquistato ie i depositi gestiti dal colosso della logistica Glp negli Stati Uniti per la cifra record di 18,7 miliardi di dollari. Si tratta di una delle più grandi transazioni mai realizzate nel settore immobiliare, e mettein una posizione di primo piano all’interno del comparto della logistica. Nel complesso, con questa mossa la societàna diventerà proprietaria di circa 15,8 milioni di metri quadrati di siti di stoccaggio in zone vicine alle principali aree urbane, raddoppiando così la presenza di sue infrastrutture negli Stati Uniti. E del resto, mentre il commercio elettronico si rinnova e cresce, proprio la logistica è in cima alle priorità di investimento, fanno sapere ancora da. Come si legge nelle parole di Ken ...