Argentina | Leo Messi avverte | “non siamo i favoriti | ormai nessun giocatore vince da solo

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L’attaccante argentino ha parlato in vista della prossima Coppa America, ammettendo di aver chiuso la stagione stanco fisicamente e mentalmente Chiusa la stagione con la vittoria della Liga, Lionelsi prepara adesso alla prossima edizione della Coppa America, in cui la Pulce punta ad essere protagonista con la sua. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA La forma fisica non è però delle migliori, come sottolineato dallo stesso attaccante ai microfoni di TyC Sports: “ho finito la stagione più stanco e frustrato nella testa che nel fisico visto quanto accaduto negli ultimi 15 giorni, soprattutto in Champions. Ma anche fisicamente mi sono dovuto riposare: credo sia una delle stagioni in cui ho giocato di meno. Ci presentiamo con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di sempre, anche sein una fase di ricambio. Per la maggior parte dei nostri giocatori è il ...

