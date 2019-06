Accordo Lega-M5S : Salva-Roma addio - arriva il salva-tutti : Sull?onda della tregua tra Lega e M5S sfuma l?ipotesi stralcio per il Salva-Roma, il provvedimento invocato dal Campidoglio per rinegoziare il debito storico con le banche ed evitare...

Accordo SBLOCCA CANTIERI - TREGUA LEGA-M5S/ Esulta Salvini sul Codice Appalti : SBLOCCA CANTIERI, Lega e M5s trovano ACCORDO dopo appello Conte. Le parole di Romeo e Patuanelli: Salvini Esulta, sospesi alcuni punti Codice Appalti

Fonti del governo : "Trovato Accordo Lega-M5S su Sblocca cantieri" : Palazzo Chigi ha fatto sapere che i due partiti di maggioranza, Lega e MoVimento 5 Stelle, hanno trovato l'accordo sul decreto Sblocca cantieri e in particolare sulla parte relativa al Codice degli appalti. I due capigruppo al Senato, Massimiliano Romeo (Lega) e Stefano Patuanelli (M5S), hanno dichiarato in una nota comune:"Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già ...

Sblocca cantieri - c’è l’Accordo Lega-M5S sulla sospensione (parziale) del codice. Di Maio : governo avanti 4 anni : Le modifiche proposte al decreto 32/2019 all'esame del Senato, su cui si tornerà a votare domani, riguardano sia la sospensione sia le correzioni al codice appalti. «A noi interessa fare ripartire il Paese con buon senso, senza impuntature, senza metterci le bandierine» dice Salvini assicurando che la quadra si troverà oggi...

Sbloccacantieri - ecco l'Accordo Lega-M5s. Scambio fra sospensione parziale e tetto ai subappalti : Quella che fino a quindici ore prima era una gara selvaggia di spin, voluta e alimentata per incolpare l’altro della fumata nerissima al vertice sul decreto sblocca-cantieri a palazzo Chigi, si è trasformata in una dichiarazione congiunta con la parola chiave collocata alla prima riga: accordo. Firmata Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli, i capigruppo di Lega e 5 stelle al Senato, gli uomini a cui è stato mandato di ...

Sblocca cantieri : trovato Accordo Lega-M5s - non cambiano subappalti : È stato trovato l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sul decreto Sblocca cantieri. "Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese. Al ...

Trovato Accordo Lega-M5S su Sblocca cantieri : Palazzo Chigi ha fatto sapere che i due partiti di maggioranza, Lega e MoVimento 5 Stelle, hanno Trovato l'accordo sul decreto Sblocca cantieri e in particolare sulla parte relativa al Codice degli appalti. I due capigruppo al Senato, Massimiliano Romeo (Lega) e Stefano Patuanelli (M5S), hanno dichiarato in una nota comune:"Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già ...

Sblocca cantieri - Salvini piega Di Maio e Conte : trovato l'Accordo - sospeso codice appalti. Comanda la Lega : Alla fine vince Matteo Salvini. trovato l'accordo sul Dl Sblocca cantieri che aveva fatto interrompere bruscamente il CdM di lunedì sera. Decisiva la convergenza del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 1.7 al decreto legge avanzato dalla Lega, quello che prevede una sospensione di 2 anni del codice

Lega e 5S trovano Accordo su decreto : soddisfazione per Sblocca cantieri : Roma – “Lega e M5s hanno trovato l’accordo sul decreto Sblocca cantieri”. Lo riferiscono fonti di governo. FONTI M5S: NESSUNA SOSPENSIONE CODICE APPALTI L’intesa sullo Sblocca cantieri non prevede la sospensione del codice degli appalti. Lo si apprende da fonti M5s. M5S-Lega: SODDISFATTI, SOSPENSIONE ALCUNI PUNTI CODICE “Soddisfatti per l’accordo trovato sul decreto Sbloccacantieri. Dopo esserci ...

RICORSO CESARE BATTISTI CONTRO ERGASTOLO/ Legali in Cassazione "Accordo con Brasile" : CESARE BATTISTI, RICORSO in Cassazione CONTRO la sentenza di ERGASTOLO: gli avvocati "Bastano 30 anni di galera, c'era accordo con il Brasile'

Cantieri - Conte : ‘Modifiche Lega rischiano di creare caos’. Salvini : ‘Sono fiducioso in un Accordo positivo già oggi’ : L’operazione disgelo è condotta da Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s ha preso il telefono e ha chiamato l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: è stata una “lunga e cordiale” telefonata, racconta l’Ansa. Fonti di entrambi i partiti definiscono il clima “positivo”. E così la crisi che sembrava imminente e travolgente si è trasformata all’improvviso in un cielo sereno. Se la ...

Sblocca cantieri - c’è l’Accordo Lega-Cinquestelle sulla sospensione (parziale) del codice : Il premier sulla proposta di congelamento del codice appalti presentato dal Carroccio: propone un’improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato. Salvini: non faccio cadere il governo, ma il codice va cambiato...

Sblocca cantieri - verso l’Accordo Lega-Cinquestelle sulla sospensione (parziale) del codice : Il premier sulla proposta di congelamento del codice appalti presentato dal Carroccio: propone un’improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato. Salvini: non faccio cadere il governo, ma il codice va cambiato...

Sblocca cantieri - c’è l’Accordo Lega-Cinquestelle sulla sospensione del codice : Il premier sulla proposta di congelamento del codice appalti presentato dal Carroccio: propone un’improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato. Salvini: non faccio cadere il governo, ma il codice va cambiato. Patuanelli (M5S): al lavoro su possibile soluzione condivisa...