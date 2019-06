A metà agosto un’amichevole al San Paolo per salutare Hamsik

ilnapolista

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il Napoli vuoleil suo ex capitano Marekcome si deve. L’idea è di organizzare una festa in grande stile al San. Lo scrive Repubblica Napoli. Il galà si terrà a, allo stadio, alla presenza degli affezionati del capitano. I tifosi potranno così dare il loro addio ufficiale ad una delle storiche bandiere del Napoli dopo il suo trasferimento improvviso, in gennaio, al Dalian, in Cina. L’occasione sarà fornita da un’amichevole che il club di De Laurentiis sta organizzando. Le trattative sono in corso. L'articolo Aun’amichevole al SanperilNapolista.

