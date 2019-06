Zuppa di pane – Ricette di Sardegna

cosacucino.myblog

(Di martedì 4 giugno 2019) Ecco un ottima ricetta per consumare ilrimasto e fare un figurone a tavola INGREDIENTI 500 g diraffermo 2 bicchieri di brodo vegetale 600 g di passata di pomodoro 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 1 cipolla 2 foglie di basilico pecorino sardo grattugiato sale q.b. PREPARAZIONE: Preparate la salsa rosolando, in un tegame un pò di olio, la cipolla tritata e il basilico, aggiungete la passata di pomodoro, salate e cuocete a fuoco lento per circa 20 minuti. Nel frattempo affettate ile fatelo abbrustolire, quindi immergetelo nel brodo vegetale e fate assorbire. Disponete uno strato di fettine in una teglia oliata, ricoprite con la salsa di pomodoro e cospargete di pecorino grattugiato. Continuate a strati sino ad esaurire gli ingredienti. Gratinate in forno caldo per 15 minuti poi servite.

