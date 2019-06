Video trailer di Carnival Row | Orlando Bloom e Cara Delevingne si amano nella nuova serie

Lo spettacolare trailer di Death Stranding analizzato da un Video di Digital Foundry : Pochi giorni fa abbiamo finalmente ammirato il nuovo trailer dell'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima e scoperto la data di uscita del gioco.Il video ha lasciato molti a bocca aperta offrendo anche degli spezzoni di gameplay, tuttavia non ha svelato troppo riguardo la storia.A pochi giorni dalla pubblicazione del filmato, ecco arrivare la puntuale analisi ad opera di Digital Foundry che si è soffermata sull'uso del motore di Guerrilla ...

Un Video analizza lo spettacolare trailer di Death Stranding : Pochi giorni fa abbiamo finalmente ammirato il nuovo trailer dell'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima e scoperto la data di uscita del gioco.Il video ha lasciato molti a bocca aperta offrendo anche degli spezzoni di gameplay, tuttavia non ha svelato troppo riguardo la storia.A pochi giorni dalla pubblicazione del filmato, ecco arrivare la puntuale analisi ad opera di Digital Foundry che si è soffermata sull'uso del motore di Guerrilla ...

Cosa ci dice il Video trailer esteso de La Casa di Carta 3 - tra un prigioniero e un redivivo svelati trama e personaggi : Come annunciato dal teaser trasmesso durante la finale di Champions League di sabato 1 giugno, il primo vero trailer esteso de La Casa di Carta 3 ha mostrato per la prima volta tutto il cast nei panni dei personaggi della terza parte della serie Netflix. Molti di loro tornano ad indossare la tuta rossa usata nella rapina alla Zecca di Stato spagnola vista nelle prime due stagioni, mentre tre nuovi volti entrano a far parte della banda e uno di ...

Ghostbusters : The Video Game Remastered arriverà quest'anno - pubblicato il trailer di annuncio : Dopo il leak di alcune settimane fa, è stato pubblicato un nuovo trailer che conferma l'esistenza di una versione rimasterizzata di Ghostbusters: The Video Game che verrà pubblicata entro la fine di quest'anno.Come riporta VideoGamer, il trailer è stato trasmesso in diretta sul canale ufficiale di PlayStation Europe oggi. Tuttavia un'immagine postata sui social mostrerebbe che il gioco sarà disponibile sì su PlayStation 4, ma anche su Xbox One, ...

Nuova serie per Jake Johnson di New Girl - nel cast di Stumptown al fianco di Cobie Smulders (Video trailer) : Arriva il primo importante ruolo per Jake Johnson di New Girl dopo la fine della sitcom di cui è stato protagonista per sette stagioni al fianco di Zoey Deschanel: l'attore si è unito al cast della Nuova serie della ABC Stumptown, al fianco dell'attrice Cobie Smulders. Johnson è stato chiamato a sostituire il collega Mark Webber, che aveva assunto il ruolo di Gray McConnell nell'episodio pilota. Oltre alla protagonista Cobie Smulders figurano ...

Death Stranding/ Video - nuovo trailer del Videogame : tra confusione e realtà : Death Stranding, nuovo trailer del Videogame: grande successo per quanto riguarda la Playstation, ma c'è anche un po' di confusione

Il trailer di Marianne & Leonard : Words Of Love - il film di Nick Broomfield sull’amore di Leonard Cohen (Video) : Il trailer di Marianne & Leonard: Words Of Love è comparso in rete nelle ultime ore. Il regista Nick Broomfield non è nuovo nei docu-film sulle storie d'amore nel mondo della musica: nel 1998, infatti, aveva diretto Kurt & Courtney per offrire una pista di investigazione sulla morte del leader dei Nirvana, e non erano mancate le proteste di Courtney Love. Quest'anno, invece, Broomfield documenta la storia d'amore tra l'ispirato ...

Miley Cyrus in Black Mirror 5 è una popstar in crisi in uno dei 3 trailer dei nuovi episodi (Video) : Il ruolo di Miley Cyrus in Black Mirror 5 comincia ad avere una forma: se dal trailer ufficiale pubblicato da Netflix una settimana fa non risultava chiaro in quali vesti avremmo visto la popstar nella serie tv, ora i contorni della sua partecipazione iniziano a definirsi grazie ad uno dei tre nuovi trailer pubblicati per promuovere la quinta stagione. Ognuno di essi, apparsi online in contemporanea martedì 21 maggio, anticipa un nuovo ...

Nel trailer del film di Downton Abbey col cast originale spuntano i Reali d’Inghilterra (Video) : Il film di Downton Abbey arriverà nelle sale solo alla fine dell'estate - in Italia in autunno, ad ottobre - ma le prime scene inedite della pellicola che fa da seguito alla pluripremiata serie inglese in costume sono già online grazie al primo trailer ufficiale. Focus Features ha pubblicato in anteprima un trailer completo del film scritto dal creatore e sceneggiatore di Downton Abbey Julian Fellowes e diretto da Michael Engler, già regista ...

Black Mirror - i trailer e le trame dei tre episodi della quinta stagione (Video) : Black Mirror, la quinta stagione arriva su Netflix dal 5 giugno. Ecco i trailer e la trama dei nuovi episodi. (VIDEO)Aggiornamento 21 maggio: Netflix ha comunicato i titoli e le sinossi dei tre episodi che andranno a comporre la quinta stagione di Black Mirror, che verrà rilasciata il 5 giugno.Il primo episodio, intitolato “Smithereens” racconta di “un tassista al centro del’attenzione in una giornata che diventa ...

Downton Abbey lascia la tv e arriva al cinema - il trailer del film con i regnanti (Video) : Dal prossimo 12 settembre Downton Abbey sbarca al cinema. La famiglia Crawley, le sue dinamiche, i suoi immortali personaggi, arrivano sul grande schermo per una sorta di film celebrativo della saga televisiva a quattro anni dalla sua conclusione.Il 12 settembre sarà il giorno in cui inizierà la distribuzione internazionale di Focus Features e Carnival films di Universal che ha da sempre prodotto la serie creata da Julian Fellowes. Il film ...

Westworld 3 - il trailer con Aaron Paul (Video) : La Hbo non poteva farsi scappare l'occasione di avere sintonizzato sui propri schermi milioni di telespettatori in trepidante attesa per il series finale di Game of Thrones. Il network ha così deciso di mandare in onda alcuni trailer delle proprie serie tv in arrivo nei minuti precedenti alla messa in onda dell'ultima puntata della serie cult.Tra questi, a spiccare è stato il trailer della terza stagione di Westworld che, tra gli show della rete ...

Primo trailer del reboot di Cinque in Famiglia - col dramma degli immigrati e la solitudine dei loro figli (Video) : Il Primo trailer del reboot di Cinque in Famiglia prodotto da Freeform presenta i nuovi, giovanissimi protagonisti della versione rinnovata di uno dei teen drama più amati degli anni Novanta. Stavolta non c'è solo l'effetto nostalgia il finale del secolo scorso, un sentimento ormai di moda e ampiamente cavalcato in progetti come il revival di Beverly Hills 90210 con gli stessi protagonisti (meno il defunto Luke Perry che pure avrebbe potuto ...

Prime scene di The New Pope nel trailer HBO : il sequel con Jude Law e John Malkovich in onda nel 2020? (Video) : The New Pope è una delle serie più attese della prossima stagione televisiva. Per stuzzicare il pubblico, la HBO ha pensato di mandare in onda un trailer in cui mostra gli show che vedremo prossimamente sulla rete via cavo. Tra produzioni internazionali e grandi ritorni, vi è anche il sequel di The Young Pope, al cui timone c'è ancora una volta il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Con la dicitura "È solo l'inizio", la rete americana sa ...