Venezia è solo una remota periferia di Roma

Incidente Venezia - Salvini attacca : senza i "no" M5S si poteva evitare. Toninelli : «Da noi solo soluzioni» : Anche l' Incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. « senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini , poco dopo l'intervento...

Incidente Venezia - Salvini attacca : senza i "no" M5S si poteva evitare. La replica : fa solo annunci : Anche l' Incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. « senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini , poco dopo l'intervento...

Immigrati - Regione Friuli-Venezia Giulia vuole finanziare rimpatri e assunzioni solo per residenti. Asgi : ‘Incostituzionale’ : Un doppio colpo all’immigrazione che, però, rischia di essere tale solo sulla carta. E che, per assurdo, potrebbero subire gli stessi italiani. Da una parte, il Friuli-Venezia Giulia, come scritto nel disegno di legge approvato il 9 maggio dalla giunta guidata da Massimiliano Fedriga, fedelissimo di Matteo Salvini, mette sul piatto soldi per i rimpatri forzati, quando questi sono competenza esclusiva dello Stato. Dall’altra, offre ...