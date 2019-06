Tumori | Bologna | Rizzoli e Sant’Orsola insieme per un malato finora inoperabile

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Un paziente di 40 anni colpito da osteosarcoma delle parti molli, tumore maligno rarissimo e molto aggressivo, è stato operato da un’équipe bolognese formata da chirurghi ortopedici dell’Istituto ortopedico, da cardiochirurghi e chirurghi toracici del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. “Un intervento di altissima complessità, l’unica possibilità di salvare il paziente che presentava un quadro clinico considerato”, si legge in una nota. “Senza la presenza contemporanea in sala operatoria delle particolari specializzazioni dei nostri due ospedali, non sarebbe stato possibile affrontare una situazione così difficile – spiega Massimiliano De Paolis, chirurgo ortopedico dell’Ortopedia oncologica deldiretta da Davide Donati, che ha operato nell’équipe multidisciplinare – Sui sarcomi la nostra ...

