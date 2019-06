Siviglia | adesso è ufficiale | Lopetegui nuovo allenatore FOTO

calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Come abbiamo scritto poche ore fa, Julenè ildel. Il club andaluso ha annunciato l’ingaggio del basco che ha firmato un triennale e sarà presentato domani nella sala stampa del Ramón Sánchez Pizjuán.era libero dopo l’esperienza con il Real Madrid terminata dopo appena quattro mesi. In basso il tweet del. ¡Bienvenido, míster! #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 4 giugno 2019 L'articoloCalcioWeb.

