Raghuram Rajan | gigante newtoniano ed economista indiano

(Di martedì 4 giugno 2019)è une un. Il nostro incontro avviene a Trento, a margine del Festival dell’Economia 2019.La biografia è da capogiro. Nasce ingegnere, diventa“perché ero interessato alle persone, non alle macchine” – ci dice. Capodel Fondo Monetario Internazionale (2003-2006), Governatore della Banca Centrale Indiana (2013-2016) e Professore di Finanza all’Università di Chicago. Maci fa pensare direttamente e doppiamente a Isaac Newton.Da una parte perché lo scienziato di Cambridge diceva che “Se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di giganti” (e sull’argomento consigliamo il libro “On The Shoulders Of Giants. A Shandean Postscript” di Robert Merton).Dall’altra perché il ...

