Landini a Salvini | “Lo sa o no che pezzi interi del Paese sono in mano alla mafia? E

(Di martedì 4 giugno 2019) “Quella a cui stiamo assistendo in queste ore – dichiara il segretario generale della Cgil, Mauriziochiusura dei lavori dell’assemblea ‘Lavoro, democrazia, antifascismo’ organizzata dCamera del Lavoro di Genova – è la dimostrazione plastica della privatizzazione della democrazia”. Il riferimento èconferenza stampa indetta ieri dal presidente del Consiglio: “Ma vi pare sensato – prosegue– che anziché discutere in Parlamento con i deputati chestati votati dai cittadini, Conte debba convocare una conferenza stampa per provare a risolvere una crisi tra i due contraenti privati di un ‘contratto’ di governo?” Sblocca cantieri,: “Nessuna polemica. Entro oggi pomeriggio accordo, si torna a scavare” Il segretario della Cgil interviene ...

