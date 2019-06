La Silicon Valley nel mirino delle autorità americane | affondano Google e Facebook

La crisi in Silicon Valley : ecco i profeti del no social : Questo articolo è stato pubblicato nel numero del Foglio innovazione di maggio. Martedì 4 giugno il nuovo appuntamento con il mensile tech del Foglio a cura di Eugenio Cau che potete scaricare qui a partire dalle 23,30 di oggi, lunedì 3 giugno. Parrebbe secoli fa, ma solo nel 2017 Mark Zuckerber

Con Silicon Valley 6 HBO dice addio alla serie - meno episodi per la sesta ed ultima stagione : Un'altra serie della HBO si prepara a salutare il pubblico: la rete ha annunciato che Silicon Valley 6 sarà l'ultima stagione della serie e sarà più breve delle precedenti. Come accade di consueto quando c'è incertezza sul rinnovo di una serie per un'intera nuova stagione, si opta per un capitolo finale dall'ampiezza ridotta rispetto ai precedenti. Anche nel caso di Silicon Valley, HBO ha deciso di concedere pochi episodi finali perché la ...

BRUNELLO CUCINELLI INCONTRA JEFF BEZOS/ 'Silicon Valley? Lì i 'nuovi Leonardo'' : BRUNELLO CUCINELLI ha ospitato a Solomeo, in provincia di Perugia, JEFF BEZOS e altri protagonisti della Silicon Valley: di cosa si è parlato.

L'Italia è la “Silicon Valley” del populismo - dice Renzi : Europee: Renzi alla "Vanguardia", rompere l'alleanza fra popolari e populisti Madrid, 24 mag 08:38 - (Agenzia Nova) - E' necessario rompere l'alleanza fra popolari e populisti. Ne è convinto l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che, in un'intervista al quotidiano spagnolo "La Vanguardia", ri

Huawei perde Google - la Silicon Valley chiamata alle armi : guerra per la supremazia tecnologica : Ciò che sta accadendo in queste ore tra Huawei e alcune delle più importanti aziende tech americane è molto più che una semplice questione di mercato. Potrebbe essere...

Il populismo secondo Bernabé viene dalla Silicon Valley : Come siamo diventati il laboratorio del populismo? Si presenta alla fondazione Besso il libro di Giuliano da Empoli “Gli ingegneri del caos” (ed. Marsilio), presenti, oltre all’autore, il direttore della Stampa Maurizio Molinari e il manager Franco Bernabé (introdotti da Eva Giovannini). Si ragiona

A Pechino nasce «996.icu» - contro l'iperlavoro della Silicon Valley cinese : Anche negli Usa il problema è sentito, visto che gente come Elon Musk teorizza che «nessuno ha mai cambiato il mondo impegnandosi 40 ore a settimana». Musk sostiene di aver lavorato 120 ore a ...

In Romania la Silicon Valley d'Europa : Il nostro Road Trip vi porta in Transilvania dove 700 start-up lanciano la sfida di un futuro migliore per il mondo dell'IT continentale

La Silicon Valley è sempre meno americana : La Silicon Valley è sempre meno americana. Le aziende tecnologiche della baia di San Francisco, secondo uno studio della testata online Vox , sarebbero sempre più in mano a Cina e Arabia Saudita . ...

Tra i guardiani della democrazia a caccia di hacker dalla Silicon Valley : Atterrando a San José, California, risalta immediatamente all’occhio la grande insegna che recita «benvenuti nell’aeroporto di Silicon Valley»....

Il risveglio delle donne della Silicon Valley : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair, in edicola fino al 17 aprile. L’hanno chiamato Effetto Pao: dopo che, nel 2012, Ellen Pao aveva portato l’azienda in cui lavorava in tribunale, con l’accusa di averla discriminata per il suo sesso, molte altre donne si sono sentite incoraggiate a fare lo stesso. E questo nonostante lei, quella guerra, l’abbia poi persa. Diventata la donna simbolo della discriminazione di genere, ...

A Dublino Facebook - Google e Microsoft hanno creato una piccola Silicon Valley. Ma non tutti gli irlandesi sono contenti : Si chiama Silicon Docks, sorge a Dublino e divide l'opinione pubblica della città. Il vecchio porto della capitale irlandese è stata trasformata da Microsoft, Facebook, Amazon e Google in una piccola Silicon Valley. Qui i giganti del web godono delle migliori condizioni fiscali.Il reportage di Arte in Italiano "Dublino, il boom, e i Silicon Docks" approfondisce la convivenza tra le imprese che hanno investito a Dublino e i loro ...