Juventus | Sarri sempre più vicino | i sogni di mercato sarebbero Chiesa | Icardi e Pogba

Juventus : se arrivasse Sarri - potrebbe convincere Koulibaly a vestire bianconero : La Vecchia Signora non si ferma mai, Paratici è sempre attivo anche e specialmente in questo periodo che precede l'apertura ufficiale del calciomercato. Nelle scorse sessioni la Juventus non si è mai fatta trovare impreparata e anche questa estate i nomi importanti non mancano. Partendo dal punto su Guardiola e Sarri per la panchina e passando per nomi importantissimi come Koulibaly, Icardi, James Rodriguez e Chiesa, il calciomercato estivo ...

Juventus - manca Sarri al valzer-panchine. Milan e Roma alla disperata ricerca di un’identità : scelti Giampaolo e ‘Zorro’ : C’è almeno un aspetto in cui la Juventus non si sta comportando da Juventus: la scelta del nuovo allenatore. I bianconeri aspettano ancora la firma di Maurizio Sarri che prima deve dirimere le complicate questioni burocratiche per rescindere il suo contratto con il Chelsea. Nel frattempo, l’arrivo di Antonio Conte all’Inter ha ravvivato un mercato, quello delle panchine, da cui dipenderanno inevitabilmente i sogni estivi dei ...

Sarri Juventus - annunciato l’addio al Chelsea : “Doveva rimanere” : Sarri Juventus – Il nome del futuro allenatore bianconero non è ancora saltato fuori. Per molti è già fatta con Sarri, ma il fantasma di Guardiola resta sullo sfondo. Emerson Palmieri però ha praticamente ‘spoilerato’ l’addio di Maurizio Sarri al Chelsea durante la conferenza stampa con la Nazionale. Il tecnico è ormai sempre più vicino alla Juventus ed Emerson l’ha […] More

Chelsea. Jorginho : Sarri alla Juventus? per Napoli sarebbe tradimento : Chelsea. Jorginho: Sarri alla Juventus?,"Un tradimento per i napoletani il passaggio di Sarri alla Juventus? Lo so, e' normale che sia cosi'.

Allenatore Juventus - Jorginho sui bianconeri : “Sarri in panchina? Tradimento per i tifosi del Napoli” : Allenatore Juventus – ”Sarri alla Juventus? I tifosi napoletani lo hanno nel cuore, normale che potrebbero arrabbiarsi e viverla come un Tradimento”. Sono le dichiarazioni di Jorginho che commenta a Coverciano le voci su un possibile futuro di Sarri alla Juventus. ”Per la stagione fatta tra difficolta’ e soddisfazioni, la vittoria in Europa League e i risultati in campionato Sarri dovrebbe restare al Chelsea ...

Crosetti : nulla più di Sarri è lontano dalla Juventus : Maurizio Crosetti giornalista e opinionista de La Repubblica è intervenuto i diretta a Radio KissKiss commentando la situazione delle panchine della Serie A, in cui il Napoli potrebbe essere favorito per la prossima stagione dalla continuità di Ancelotti. Sulla Juve commenta «Sarà interessante capire se la Juve sceglierà Sarri quanto tempo gli servirà per impostare il suo gioco in squadra» Sulla panchina della Juve chi arriverà? «In realtà non ...

Juventus - è la settimana di Sarri : Guardiola chiude le porte! : Sarri alla Juventus sarà solamente una questione di ore o al massimo giorni. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico toscano avrebbe ormai ricevuto il via libera dal Chelsea e sarebbe pronto a sposare i colori della Juventus. Un accostamento ormai reale e concreto, il quale spegne sul nascere gli accostamenti Guardiola-Juventus. […] L'articolo Juventus, è la settimana di Sarri: Guardiola chiude le porte! ...

Juventus - Sarri o Guardiola? Parla Pep - crollano le quote : c’è il nuovo colpo di scena! : GUARDIOLA Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare il nuovo allenatore. nuovo tecnico che, salvo clamorosi colpi di scena, risponderà al nome di Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli sarebbe ormai pronto a liberarsi dal Chelsea: ballano solamente circa 6-7 milioni di indennizzo, cifra che la Juventus […] More

Juventus - colpo di scena : Sarri porta Koulibaly in bianconero! : Koulibaly Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Koulibaly in caso di arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri. Un affondo che potrebbe concretizzarsi nel giro delle prossime settimane, ma tutto potrebbe dipendere dall’epilogo della vicenda Sarri. Di fatto, come evidenziato nel corso delle […] More

Tifo Sarri alla Juventus - sarebbe uno smacco per “vincere è l’unica cosa che conta” : Tifo per Sarri alla Juventus. E non, o almeno non solo, perché sarei curioso di vedere le reazioni dei Sarristi – ancor prima dei Tifosi napoletani – dinanzi all’ufficialità dell’annuncio. Reazioni che, peraltro, da perfetto voyeur pallonaro mi sto già godendo in questi giorni, quantunque manchi ancora il nero su bianco. Ma la ragione principale di questo mio endorsement – perdonate l’uso di questo ...

Juventus - Bernardeschi su Sarri e Allegri : “Sarri valido allenatore - Allegri ha fatto la storia…” : Le dichiarazioni di Bernardeschi su Sarri Federico Bernardeschi ha commentato da Coverciano, le voci su Sarri come prossimo nuovo tecnico della Juventus. Queste le sue parole: ”Sarri alla Juve? E’ un allenatore valido, che sta facendo una grande carriera. Ma io non so se sarà lui il successore di Allegri, aspettiamo la decisione della società prima di esprimerci noi giocatori”. – il giocatore ha così continuato ...

Juventus - la settimana del mister : Sarri - Pochettino o Guardiola? Il borsino di Fabrizio Biasin : Esiste un clamoroso problema legato al nome del prossimo tecnico della Juventus. La gente litiga, si insulta, son partite pure mezze minacce da rissa al porto di Marsiglia. Succede tra tifosi, tra cosiddetti insider, tra giornalisti, persino mia nonna dice «io so, tu non sai». A tutti ovviamente int

Sarri Juventus – Countdown chiuso - è questione di ore : Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus è solo una questione di ore. Sarri Juventus – La rosea effettua il Countdown, un conto alla rovescia che starebbe per chiudere il passaggio di Sarri dal Chelsea alla Juventus. Il club torinese nei giorni scorsi ha lasciato intendere che il nome del nuovo allenatore sarebbe stato reso noto dopo la finale di Champions. Tempo ...

Sarri alla Juventus – Pepe Reina contro l’ipocirsia di alcuni tifosi del Napoli : Il portale Le bombe di Vlad ha pubblicato un’intervista rilasciata dall’ex portiere azzurro Pepe Reina. Lo spagnolo difende l’eventuale approdo di Sarri alla Juventus. Sarri alla Juventus – Il portiere spagnolo, ora secondo al Milan, è fortemente legato all’allenatore e si scaglia contro l’ipocirsia di certi tifosi, secondo Pepe Reina, Sarri va ammirato e rispettato. Un legame solido “Pepe Reina e ...