Italia-Australia | Mondiali calcio femminile 2019 | programma | orari e tv

(Di martedì 4 giugno 2019) L’attesa sta per finire. Dal 7 giugno al 7 luglio idiin Francia andranno in scena. L’torna a partecipare alla fase finale della rassegna iridata a distanza di 20 anni dall’ultima volta. Le nostre portacolori faranno il loro esordio allo Stade du Hainaut a Valenciennes contro l’il 9 giugno (ore 13.00) e sarà subito una sfida importante perché andrà a definire gli equilibri del girone C. La formazione di Milena Bertolini vorrà giocarsela con le fortina, compagine molto dotata dal punto di vista fisico. Il percorso delle azzurre nelle qualificazioni iridata (7 vittorie e 1 sconfitta) e gli ottimi riscontri ottenuti in amichevoli di lusso (pareggio contro la Francia e vittoria contro la Svezia) hanno fatto crescere l’autostima. Non resta che far parlare il campo.: ...

