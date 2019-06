ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Si erano messi d’accordo per far aggiudicare a una società amica la gara d’appalto sui rifiuti solidi urbani del comune di, in provincia di. Per questo i carabinieri hannoildella città,D’Aliesio, l’exGino Canale, due assessori e un tecnico comunale. L’accusa èd’asta. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino. Le indagini sono state coordinate dal procuratore capo Luciano d’Emmanuele e dal sostituto procuratore Emanuele De Franco. L'articolod’asta:ildiD’Aliesio e altre quattro persone proviene da Il Fatto Quotidiano.

RacuMara : RT @rep_roma: Frosinone, arrestato il sindaco di Cervaro per corruzione e turbativa d'asta [news aggiornata alle 09:35] - Noovyis : Un nuovo post (Frosinone, corruzione e turbativa d’asta: arrestato il sindaco di Cervaro Angelo D’Aliesio e altre q… - rep_roma : Frosinone, arrestato il sindaco di Cervaro per corruzione e turbativa d'asta [news aggiornata alle 09:35] -