Fine dell’attesa per Huawei P10 Plus Vodafone | aggiornamento con EMUI 9 avvistato

(Di martedì 4 giugno 2019) Abbiamo finalmente notizie incoraggianti per gli utenti che dispongono di unP10, considerando il fatto che da alcune ore abbiamo segnalazioni da parte di utenti che stanno iniziando a ricevere l’con9. Si tratta di una svolta essenziale, che tuttavia sta arrivando in grande ritardo. Vedere per credere che più di un mese fa sulle nostre pagine vi abbiamo parlato della medesima patch per coloro che si ritrovano con un prodotto marchiato TIM. Inutile dire che la distribuzione dell’sarà graduale. Nonostante il cosiddettoP10non sia diffuso come il modello no brand, infatti, l’approccio del colosso cinese è lo stesso di sempre. Evitare di sovraccaricare i server è un must ed è probabile che possano volerci un po’ di settimane prima che si riesca a toccare con mano l’in questione sui vari modelli ...

