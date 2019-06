Di Maio al Colle da Mattarella | “M5s vuole che il governo continui” Il capo dello Stato

Dl sicurezza - scontro tra M5S e Lega. Giorgetti : «Così non si va avanti». Conte al Colle. Di Maio : no minacce : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte , con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Di Maio : “M5s partito delle procure? Lega paranoica. Dubbi del Colle sul decreto Sicurezza”. Ma Salvini : “Limato e pronto” : La Lega sta diventando “paranoica” e il “nervosismo” del Carroccio è “da campagna elettorale”. Dopo il litigio in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis, Luigi Di Maio invita l’alleato di governo ad abbassare i toni e avverte: “Io voglio andare avanti, ma non si può minacciare una crisi di governo ogni giorno…”. Politica | Di F. Q.. ...

Batte Salvini e fa pace con il Colle M5S - va in scena il nuovo Di Maio : Luigi Di Maio è stato ieri ospite della trasmissione L'Aria che tira, in onda su La 7 e condotta da Myrta Merlino. È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione con una serie di domande e risposte molto stringenti.

Sergio Mattarella - quella voce dal Colle : guerra totale a Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Cosa lo turba : Aldilà delle polemiche sul 25 aprile Sergio Mattarella ha altri pensieri per la testa. A partire dalla tenuta del governo e dai rischi sempre più concreti di una crisi. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si attaccano di continuo in una guerra che lo "sconcerta", scrive il quirinalista Marzio Breda su Il

Luigi Bisignani - devastante voce dal Colle : l'uomo scelto da Mattarella per far fuori Conte - Di Maio e Salvini : Primo, tragico avvertimento per il governo e per gli italiani. Secondo Luigi Bisignani, che di Palazzi romani se ne intende, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrebbe intenzione di nominare senatore a vita Mario Draghi, numero uno uscente della Bce, "per dare una sferzata al governo p