Amazon Kindle Unlimited | come funziona e catalogo disponibile

Amazon regala il 25% di sconto sugli accessori per dispositivi Echo - Fire e Kindle : Amazon ha lanciato una nuova promozione che prevede uno sconto del 25% su una selezione di accessori per i dispositivi delle famiglie Echo , Fire e Kindle . L'articolo Amazon regala il 25% di sconto sugli accessori per dispositivi Echo , Fire e Kindle proviene da TuttoAndroid.

Recensione Tablet – Amazon Kindle Fire HD 8 : Trovare un buon Tablet di marca ad un prezzo basso non è una cosa tanto facile da farsi. Anche ora, per un Tablet costruito per intrattenere, piuttosto che ingerire, quel prezzo sembra troppo bello per essere vero. Soprattutto quando la sua lista di funzionalità è lunga quanto quella del nuovo Amazon Fire HD 8. Fino a 10 ore con una singola carica, puoi goderti il display HD da 8 pollici guardando film e programmi TV dai tuoi servizi preferiti ...

Trucchi per Kindle : 15 dritte per il lettore Amazon : (foto: Wired.it) Quali sono i migliori Trucchi per Kindle da padroneggiare per sfruttare al meglio le potenzialità del lettore ebook di Amazon? Così popolare da diventare e-reader per antonomasia, Kindle è apparso per la prima volta nel 2009, giungendo in Italia due anni dopo e oggi si rende disponibile in diverse varianti che spaziano da quella classica a quella con luce led integrata ossia Paperwhite fino a quella pregiata Oasis. Abbiamo ...