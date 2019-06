Patto con Musumeci | le mosse di Salvini per il voto anticipato 

Venezia - il battello danneggiato dopo l’imPatto con la nave da crociera : l’intervento dei vigili del fuoco : Le immagini dei vigili del fuoco, presenti sul luogo dell’incidente dai primi minuti insieme ai sommozzatori, mostrano il battello turistico River Countess danneggiato a causa dell’impatto con la nave da crociera Msc “Opera”. Video vigili del fuoco Incidente Venezia, transatlantico si scontra con battello. I ministri Toninelli e Bonisoli: “Stop grandi navi in ...

Venezia - la nave da crociera perde il controllo e aziona la sirena : l’imPatto contro il battello turistico. Le immagini : La nave da crociera Msc “Opera” ha perso il controllo, forse a causa di un black out, e si è scontrata contro un battello turistico e la banchina del molo di San Basilio. Nel video, la nave con la sirenza azionata, poi l’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, la nave stava arrivando alla stazione marittima di Venezia trascinata da un rimorchiatore. A bordo del traghetto coinvolto nella collissione, c’erano più di 100 ...

Venezia - nave da crociera si scontra contro battello : la fuga dei turisti e il momento dell’imPatto. Le immagini : Prima lo scontro contro il battello, poi quello contro la banchina del molo di San Basilio. Stamattina una nave da crociera Msc ha tamponato un traghetto turistico, ormeggiato nel porto di Venezia. Secondo le prime ricostruzioni la “Opera” era in fase di attracco quando ha colpito il pontile. Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello e altre due persone portate in ospedale a scopo precauzionale. Video ...

NORD COREA/ "La vendetta di Kim sui funzionari nasconde un Patto con Giappone e Usa" : Lim Jong-un incolpa i suoi funzionari del fallimento del vertice di Hanoi, ma dietro si nasconde un messaggio importante agli Stati Uniti

Allenatori italiani nel mondo - non solo Sarri : da TraPattoni ad Ancelotti - tutti quelli che hanno vinto fuori confine : Gioia immensa per Maurizio Sarri dopo la conquista dell’Europa League ieri sera contro l’Arsenal: è il suo primo trofeo in assoluto, al primo anno fuori dall’Italia. Portato in alto, quindi, il nome della nostra penisola, ma non è il solo. Sono stati tanti, nel corso del tempo, i tecnici italiani a far bene oltre i confini tricolori, a dimostrazione che il “Made in Italy” in panchina funziona sempre. Al ...

Pd comPatto : urne se cade Conte Il premier? Sala ma non solo. Nomi : Il Partito Democratico, arichiviato il discreto risultato delle Europee di domenica scorsa, assiste da spettatore interessato a quanto sta accadendo nella maggioranza e soprattutto guarda al travaglio in corso nel Movimento 5 Stelle preparandosi alla sempre più... Segui su affaritaliani.it

Pd comPatto : le urne se cade Conte Il premier? Sala ma non solo. Nomi : Il Partito Democratico, arichiviato il discreto risultato delle Europee di domenica scorsa, assiste da spettatore interessato a quanto sta accadendo nella maggioranza e soprattutto guarda al travaglio in corso nel Movimento 5 Stelle preparandosi alla sempre più... Segui su affaritaliani.it

M5s - Livorno simbolo della crisi nata anche dal Patto nazionale con Salvini. E ora il Pd punta sul “fronte democratico” : Cinque anni fa Livorno si era risvegliata diversa dopo più di settant’anni: il rosso in città era quasi sparito, nessuno parlava più di destra e sinistra, Berlinguer e Gramsci sembravano solo un lontano ricordo. E a parlare di “rivoluzione” ci pensava uno sconosciuto ingegnere aerospaziale, Filippo Nogarin, che aveva trionfato parlando di verde pubblico, mobilità sostenibile, rifiuti zero e attaccando le “clientele e il malaffare” messe in piedi ...

Pamela Perricciolo confessa : 'Con Eliana e la Prati avevamo un Patto di riservatezza' : Il caso Pamela Prati continua a far discutere sul web e in tv, nonostante la confessione della showgirl e di Eliana Michelazzo sull'esistenza di Mark Caltagirone. Proprio la Prati a Verissimo ha confermato di non aver mai visto Mark, ma anche che non aveva dei debiti di gioco. La Perricciolo di recente in un'intervista per Il Fatto Quotidiano ha finalmente esposto la sua versione dei fatti, dopo che Eliana e Pamela hanno detto la loro: la ormai ...

Pamela Parricciolo confessa : 'Con Eliana e la Prati avevamo un Patto di riservatezza' : Il caso Pamela Prati continua a far discutere sul web e in tv, nonostante la confessione della showgirl e di Eliana Michelazzo sull'esistenza di Mark Caltagirone. Proprio la Prati a Verissimo ha confermato di non aver mai visto Mark, ma anche che non aveva dei debiti di gioco. La Perricciolo di recente in un'intervista per Il Fatto Quotidiano ha finalmente esposto la sua versione dei fatti, dopo che Eliana e Pamela hanno detto la loro: la ormai ...

Motori – Kia ci stuzzica con le prime immagini ufficiali del suo prossimo SUV comPatto [GALLERY] : Aggiungendo un nuovo SUV globale di piccole dimensioni alla sua line-up, Kia sta estendendo la sua gamma di SUV per soddisfare le esigenze dei clienti in ogni regione Kia Motors ha rivelato oggi un bozzetto dell’interno dell’abitacolo del suo nuovissimo SUV. Con tutta probabilità, la rivelazione avverrà questa estate ma Kia ci tiene a non lasciarci a bocca asciutta e ci stuzzica con questo teaser ‘vedo non vedo‘ ...

Matteo Salvini - "Patto con Nicola Zingaretti per far fuori Di Maio". Scenario clamoroso sull'intesa post-voto : Un patto post-voto tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti per far fuori Luigi Di Maio. Forse è qualcosa in più di fantapolitica, se a riferirlo è Luigi Bisignani, uno che di sussurri se ne intende. Nel suo editoriale sul Tempo, dopo aver dato per scontato il voto anticipato a ottobre, Bisignani si a

Tir contro bici su via Tiburtina : ciclista ucciso dopo imPatto : Roma – Incidente mortale alle 14 circa su via Tiburtina a Roma, dove un uomo in sella a una bici e’ stato investito e ucciso da un tir. Sul posto diverse pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale. Il conducente dell’autoarticolato, un uomo del 1964, e’ stato portato all’ospedale Pertini per gli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico. L'articolo Tir contro bici su via Tiburtina: ciclista ...

Il Patto di Eva Henger! Promisi alla moglie di Rocco Siffredi che non avrei lavorato con lui : Ospite di Live-Non è la d'Urso, Rocco Siffredi ha avuto modo di confrontarsi con alcuni ospiti tra i quali c'era anche Eva Henger, che ha confessato di non aver lavorato con lui per un patto stretto con la moglie dell'attore. La ex attrice a luci rosse ha speso commenti positivi nei confronti di Siffredi e si è lasciata andare ad una confessione riguardante i suoi rapporti con Rozsa Tassi, anche lei ex protagonista del mondo porno. --Le due ...