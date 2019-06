Neanderthal estinti a causa di una riduzione della fertilità | l’ipotesi degli scienziati

Neanderthal estinti per campo magnetico indebolito : Neanderthal estinti per campo magnetico indebolito – Una ricerca getta una nuova luce sulla causa dell’estinzione dei Neanderthal: 40 mila anni a far scomparire il popolo dei Neanderthal, vissuti tra i 200mila e i 40mila anni fa, sono stati una letale variante genetica e l’indebolimento del campo magnetico terrestre. A svelare uno dei grandi misteri della paleoantropologia, una ricerca frutto della collaborazione tra geologi dell’Istituto ...