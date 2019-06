L’importanza delle visite andrologiche in età adolescenziale

fondazioneserono

(Di lunedì 3 giugno 2019) L’attenzione per la salute dell’apparato riproduttivo dipende soprattutto dal comportamento individuale di ogni persona. Pur non volendo generalizzare, è evidente che le donne siano maggiormente informate e più adeguatamente seguite dal medico specialista rispetto agli uomini, risultando essere più accurate e diligenti nei confronti della propria salute, compresa quella riproduttiva 1. A causa di tanti fattori, tra cui un modello culturale che vede l’uomo come una figura forte, non bisognosa di attenzioni, e la donna come una figura più fragile, da tutelare, gli uomini sono portati a sottovalutaredella prevenzione e dei sintomi, laddove si presentassero,patologie dell’apparato genitale. In quest’ottica, mentre le ragazze in etàsi sottopongono aroutinarie dal ginecologo (in genere a partire dal menarca), i ragazzi in etàsono ...

poliziadistato : #FestadellaRepubblica sfilano i veterani, operatori che hanno avuto incidenti in servizio e gli atleti paralimpici… - vaticannews_it : L’importanza della visita di #PapaFrancesco, l’ecumenismo, la solidarietà delle comunità cattoliche verso i romeni… - gpellarin84 : RT @GiulioSorace: @Sebamasper @marattin @ricpuglisi @gianlucac1 @micheleboldrin Quindi,nella sostanza,c'ha ragione Boldrin. Sapevano ciò ch… -