Legittima difesa | in Italia boom di licenze sportive per avere un’arma in casa

Rissa a Cadice - Dario e il pugno per difendersi : 'Anche per i giudici è Legittima difesa' : E' stato scarcerato Dario Bordoni, il 25enne tra i quattro studenti Erasmus italiani coinvolti nella Rissa di sabato scorso a Cadice, in Spagna. Secondo il giudice spagnolo, il pugno dato da Dario che ha scaraventato a terra il 30enne spagnolo è legittima difesa. Dunque la giustizia spagnola ha dato ragione al ragazzo, ma c'è anche da considerare che il video della Rissa che ha fatto il giro del web è solo l'epilogo di una storia ben più lunga ...

Dario - scagionato dopo la rissa di Cadice : "Siamo intervenuti per difendere delle ragazze. Il mio pugno? Anche per il giudice è Legittima difesa" : “Il pugno del filmato è il primo della mia vita, l’unico. Pensi che il giudice - non io, ma il giudice - mi ha scagionato perché dice che la mia è stata legittima difesa. Più di così...”. A parlare è Dario Bordoni, 25 anni, uno dei quattro italiani coinvolti nella rissa di Cadice.Dario è stato scagionato dalla giustizia spagnola che ha dato ragione alla sua versione: ...

I migranti sbarcano in Italia? Per i giudici è Legittima difesa : Angelo Scarano Per il tribunale di Trapani il Vos Thalassa non venne dirottato: "I migranti difesero la loro incolumità". Colpo al dl Salvini bis Negli ultimi mesi il Viminale è stato impegnato in diverse "battaglie" con le ong che, salvando i migranti in mare davanti le coste della Libia, li portano in Italia. Ma c'è un episodio che nulla ha a che vedere con le ong e che invece riguarda il presunto dirottamento di un rimorchiatore. ...

Migranti che dirottarono nave assolti per “Legittima difesa”. Ora ricorso a Corte Strasburgo contro Salvini e Toninelli : Sono rimasti in carcere per 10 mesi con l’accusa di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, additati dal ministro dell’Interno e da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, come “delinquenti”, “violenti dirottatori che dovranno scendere in manette”, “facinorosi da punire senza sconti”. Oggi, come ...

Uccide il papà violento - Deborah torna libera. Il pm : «Ha agito per difendersi» Non più omicidio ma Legittima difesa : Deborah Sciacquatori è tornata libera. La ragazza di 19 anni che ha ucciso il padre Lorenzo, 41 anni, a Monterotondo, vicino Roma, e che era ai domiciliari, è stata rimessa in libertà con un decreto della Procura di Tivoli: domenica scorsa la ragazza aveva colpito a morte il papà che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni. L’accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di ...

Deborah libera : è stata Legittima difesa. «Papà perdonami - ti voglio bene» : La procura di Tivoli ha derubricato il reato e chiederà l’archiviazione. La 19enne ha reagito alle violenze del padre che si è accanito contro di lei, la mamma e la nonna da ore. Le circostanze precise le chiarirà solo l’autopsia

Monterotondo - 19enne uccide il padre violento dopo ennesima aggressione a lei e alla madre. Pm valuta Legittima difesa : Ha inseguito la figlia e la moglie in strada mentre scappavano all’alba per evitare di essere picchiate ancora. Ha colpito la compagna al volto, fino a che Deborah, 19enne di Monterotondo (Roma), ha colpito e ucciso il padre Lorenzo Sciacquatori. L’uomo, ex pugile di 41 anni, nel 2014 era stato denunciato dalla compagna per maltrattamenti e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi la procura di Tivoli ha disposto ...

Violenza : Deborah che ha ucciso il padre - perché può essere Legittima difesa : Non era la prima che da quella casa venivano urla e litigi, era l’ennesima ed è finita in tragedia. Deborah, 19enne studentessa di Monterotondo Scalo ha colpito il padre con un coltello da cucina. Lorenzo Sciacquatori è morto in ospedale, la figlia è agli arresti domiciliari. La procura valuta anche la legittima difesa per la diciannovenne arrestata dai carabinieri per omicidio volontario. Il comportamento violento del padre era stato segnalato ...

