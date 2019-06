Juventus | manca Sarri al valzer-panchine Milan e Roma alla disperata ricerca di

Conte all'Inter - manca solo l'ufficialità : i tifosi della Juventus non la prendono bene : manca solo l'ufficialità ma è ormai certo che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea potrebbe essere annunciato ad ore visto che sabato sarà a Madrid, allo stadio Wanda Metropolitano, in occasione della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, insieme all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, il presidente, Steven Zhang, e, probabilmente, il patron di ...

Inter-Juventus - Perisic alza la voce : “vogliamo la Champions - vinceremo tutte le partite che mancano” : Ivan Perisic mette in guardia la Juventus in vista del Derby d’Italia: l’Inter vuole vincere tutte le partite mancanti per assicurarsi un posto in Champions League Nonostante la Juventus sia già diventata Campione d’Italia, la sfida del 34° turno di Serie A contro l’Inter non potrà di certo essere presa alla leggera. Il Deby d’Italia, che vedrà i bianconeri opposti ai rivali nerazzurri, mette in palio punti ...

È la Juventus più forte di sempre! Manca solo la Champions per fare la storia : ecco i punti chiave per vincerla : Dopo 8 scudetti consecutivi e un dominio incontrastato in Italia, alla Juventus più forte della storia Manca solo la Champions: ecco i punti chiave per trionfare anche in Europa Grazie al successo maturato per 2-1 contro la Fiorentina, la Juventus si è laureata Campione d’Italia per la 35ª volta, conquistando quello che è l’ottavo scudetto consecutivo. Un dominio incredibile, che vede i bianconeri campioni con 5 giornate ...

Meglio come difensore - che come veggente : Chiellini e la profezia (mancata) sulla Juventus in Champions League : Juventus in finale in Champions League? Giorgio Chiellini e la profezia per nulla azzeccata dopo il Gp del Canada di Formula Uno Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci furono l’anno scorso ospiti del box Ferrari in occasione del Gp del Canada. La gara, culminata con la vittoria di Sebastian Vettel, mandò su di giri i difensori della Juventus che festeggiarono insieme ai meccanici della scuderia di Maranello dopo la corsa. Nella foga ...

Pirlo bacchetta il centrocampo della Juventus : manca qualità - serve intervenire! : Andrea Pirlo ha parlato della pochezza tecnica della Juventus a centrocampo, muscoli e corsa non bastano per vincere Andrea Pirlo ha analizzato l’estromissione della Juventus dalla Champions League. Inevitabile per l’ex calciatore bianconero un parallelismo con la sua Juve che arrivò in finale perdendo contro il Barcellona. Parlando ai microfoni di Skysport l’attuale opinionista ha bacchettato la mediana di Allegri: “Noi ...

VIDEO Capello ad Allegri : “Alla Juventus manca un leader a centrocampo” : Il post-partita di Juventus-Ajax di ieri sera ha visto numerosi argomenti sviscerati per spiegare il ko dei bianconeri al cospetto del Lancieri di mister ten Hag. Tra questi, secondo l’ex allenatore, anche, della squadra torinese, Fabio Capello, c’è stata la mancanza di un vero leader tecnico e carismatico a centrocampo. Il tecnico friulano, infatti, ha elogiato il match di carattere di Emre Can, ma ha sottolineato come Miralem ...