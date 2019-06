Il paradiso delle signore | trame repliche | Marta organizza una campagna pubblicitaria

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Continua l'appuntamento settimanale con ledella soap opera di Rai 1 'Il' che si distingue per la capacità di attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani. Ledell'episodio di mercoledì 5 giugno svelano che Umberto dimostrerà la preoccupazione legata alla figlia. Il commendatore non potrà far finta di nulla dopo essersi accorto della vicinanza di Luca nei confronti die avrà intenzione di intervenire per risolvere la questione. Umberto penserà che sia giunto il momento di rivolgersi ad Adelaide (Vanessa Gravina) con l'intento di ricevere il giusto aiuto dalla contessa, alla quale farà una richiesta inaspettata. Il Guarnieri spingeràa occuparsi della fondazione che hanno creato per ricordare la moglie, in quanto non avrà fiducia nella persona di Luca. Il padre di Riccardo (Enrico Oetiker) non ricoprirà alcun tipo di stima ...

