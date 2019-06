Conte DIRETTA - ultimatum a Lega e M5S : non vivacchio - basta liti o mi dimetto : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale...

Conte la conferenza stampa da Palazzo Chigi – la diretta : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Conferenza stampa Conte : diretta streaming e tv - dove vederla e orario : Conferenza stampa Conte: diretta streaming e tv, dove vederla e orario Non è stato un annuncio a sorpresa ma certamente sembra un annuncio destinato a fare notizia. Parliamo della convocazione di una Conferenza stampa da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in programma lunedì 3 giugno 2019. Conferenza stampa Conte, il testo della convocazione È stato lo stesso premier Conte nella prima mattinata a spiegare il senso ...

Discorso di Conte in diretta tv : Speciale TgLa7 con Mentana dalle 18.00 : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa per oggi, lunedì 3 giugno, alle 18.15 che si preannuncia carica di conseguenze per la tenuta del Governo Lega - M5S. Queste almeno le previsioni della vigilia, considerato anche che il Premier ha scelto di parlare a Borse chiuse, per evitare - a quanto si capisce - contraccolpi economici.prosegui la letturaDiscorso di Conte in diretta tv: Speciale TgLa7 con Mentana ...

