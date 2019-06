Asteroide sfreccia vicino alla Terra | testate tecnologie fondamentali per la difesa

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) La rete IAWN (International Asteroid Warning Network) ha coordinato una campagna inter-organizzativa di osservazione dell’1999 KW4 mentreva, raggiungendo una distanza minima di 5,2 milioni di km 1 il 25 maggio 2019. 1999 KW4 è largo circa 1,3 km e non pone alcun rischio per la. Poiché la sua orbita è ben nota, gli scienziati sono stati in grado di prevedere questo sorvolo e di preparare la campagna di osservazione. L’ESO ha aderitocampagna con la sua struttura di punta, il VLT (Very Large Telescope). Il VLT monta SPHERE – uno dei pochissimi strumenti al mondo in grado di ottenere immagini abbastanza nitide da distinguere le due componenti dell’, separate da circa 2,6 km. SPHERE è stato progettato per osservare gli esopianeti; il suo sistema di ottica adattiva (AO) all’avanguardia corregge gli ...