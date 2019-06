Assunzioni Poste Italiane giugno 2019 | posizioni aperte e come candidarsi

Poste Italiane : Assunzioni estate 2019 per postini con diploma e laurea : Poste Italiane: assunzioni estate 2019 per postini con diploma e laurea Le offerte di lavoro di Poste Italiane non si fermano neanche durante l’estate. Sono diversi i profili ricercati dal Gruppo. Oltre ai consulenti finanziari già segnalati lo scorso mese, Poste cerca anche figure di Front End (ma solo per Bolzano) e portalettere. Quest’ultimo reclutamento è attivo praticamente in tutta Italia. Andiamo a vedere i requisiti richiesti e tutte ...

Poste Italiane cerca portalettere per mesi estivi : Assunzioni in Piemonte e altre regioni : Poste Italiane, la principale azienda italiana nel settore della comunicazione postale, sta attualmente svolgendo delle ricerche funzionali all'assunzione di nuove figure da inserire nel proprio organico. Tali selezioni riguardano, più nello specifico, portalettere, che verranno assunti con un contratto a tempo determinato a decorrere dal prossimo mese di giugno....Continua a leggere

Assunzioni Poste Italiane maggio 2019 : posti e requisiti con titoli : Assunzioni Poste Italiane maggio 2019: posti e requisiti con titoli Giunti a inizio maggio, è tempo di vedere quali sono i posti ricercati e i ruoli richiesti da Poste Italiane. Quali Assunzioni sono previste nel corso del mese? Quanti e quali posti risultano disponibili e in che Regioni? E, soprattutto, quali sono i requisiti richiesti anche a livello di titoli (diploma o laurea?). Andiamo a rispondere a tutte queste domande prendendo come ...

Assunzioni a tempo indeterminato in Poste Italiane : si cercano consulenti in tutta Italia : Attualmente, Poste Italiane è alla ricerca di nuove risorse da assumere in qualità di consulenti del settore commerciale, in particolar modo di consulenti mobili nel settore finanziario e assicurativo. Poste Italiane rappresenta l'azienda principale nel nostro Paese nell'ambito della comunicazione postale: ha, tuttavia, influenza in svariati settori, tra cui appunto quello finanziario, assicurativo, logistico e del risparmio. Il profondo ...

Assunzioni Poste Italiane ad aprile 2019 : posti e requisiti posizioni aperte : Assunzioni Poste Italiane ad aprile 2019: posti e requisiti posizioni aperte requisiti Assunzioni Poste Italiane ad aprile Diverse le posizioni aperte a Poste Italiane per il mese di aprile 2019. In particolar modo si cercano portalettere in Emilia Romagna, ma non sono solo queste le posizioni aperte richieste. Queste ultime sono consultabili direttamente dalla pagina di reclutamento sul sito di Poste. Non ci resta quindi che andare a ...

Assunzioni Poste Italiane ad aprile 2019 : posti e requisiti posizioni aperte : Assunzioni Poste Italiane ad aprile 2019: posti e requisiti posizioni aperte requisiti Assunzioni Poste Italiane ad aprile Diverse le posizioni aperte a Poste Italiane per il mese di aprile 2019. In particolar modo si cercano portalettere in Emilia Romagna, ma non sono solo queste le posizioni aperte richieste. Queste ultime sono consultabili direttamente dalla pagina di reclutamento sul sito di Poste. Non ci resta quindi che andare a ...