Tour de France 2019 | Vincenzo Nibali ci sarà Obiettivo maglia a pois | ma lo Squalo

(Di domenica 2 giugno 2019)ha archiviato il secondo posto al Giro d’Italia e ha già dato appuntamento aldeche scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles, lopresente al via della Grande Boucle tra cinque settimane: ora si godrà qualche giorno di tranquillità insieme alla sua famiglia e poi inizierà a concentrarsi sulla trasferta in terra transalpina, andrà a caccia di riscatto dopo l’infortunio subito lo scorso anno sull’Alpe d’Huez per colpa di un tifoso. Il siciliano potrebbe però non fare classifica, la sua stagione era incentrata sulla Corsa Rosa e non è detto che riesca ad arrivare in grande forma per la prossima corsa di tre settimane: il Giro è stato dispendioso ed egli stesso ha dichiarato che potrebbe non concentrarsi sulla generale come invece ha sempre fatto nell’arco della sua gloriosa carriera. Stamattina il 34enne ha dichiarato ...

