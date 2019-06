Sarri alla Juventus – Pepe Reina contro l’ipocirsia di alcuni tifosi del Napoli

De Magistris : «Sarri alla Juve? Fa più male di Higuain» : Il Fatto quotidiano pubblica un’intervista politica al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Intervista che anche una coda calcistica. Il giornalista gli chiede: A proposito di sinistra e leader… il “comandante” Sarri se ne va alla Juventus? Ecco la risposta del sindaco di Napoli: E` un grande dolore. So che e` un professionista, ma da tifoso e militante di Sarrismo e rivoluzione (la pagina Facebook dedicata all’allenatore, ...

Cari orfani di Sarri - l’unico guevarista che disse no alla Juve è Maradona : Quanti orfani ha lasciato a Napoli il Comandante. Perché in molti pensavano di aver trovato in lui il Che Guevara, il subComandante Marcos, forse Chavez, sicuramente Fidel. Era la scusa, il ragioniere Sarri, per molti napoletani, di tornare bambini, ragazzi, rivoluzionari con l’eskimo o la camicia verde con i tasconi. Non è ancora detto che vada alla Juve ma ormai il divorzio sentimentale si è consumato. Anche se molti orfani non vogliono ...

CorSport : Offerta per Hysaj dall’Atletico Madrid. Ma rientra anche nella lista di Sarri alla Juve : Hysaj ha annunciato la sua volontà di lasciare il Napoli, in cerca di nuove esperienze e di vittorie. Per lui, scrive il Corriere dello Sport, c’è stata l’Offerta dell’Atletico Madrid, che lo ritiene idoneo al progetto che il manager bresciano Andrea Berta ha sviluppato da ormai cinque anni. Ma il futuro del terzino del Napoli potrebbe anche essere alla Juventus se Maurizio Sarri sarà scelto per la panchina bianconera. Il CorSport dice che è ...

CorSport : Higuain alla Juve se ci sarà Sarri in panchina : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla Juve del futuro e lo fa considerando quasi scontato Maurizio Sarri come prossimo allenatore. La rivoluzione maggiore potrebbe esserci in attacco, dove solo CR7 è confermato. C’è la questione Higuain da risolvere. Il calciatore argentino non sarà riscattato dal Chelsea e potrebbe tornare a Torino complice Sarri allenatore. L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei campioni d’Italia potrebbe ...

Sarri : l'uomo che potrebbe cambiare volto alla Juve con Ramsey trequartista : La Juventus è ancora alla ricerca dell'erede di Massimiliano Allegri. Il club gode di un grande blasone, per cui gli sono stati accostati i migliori professionisti del settore, ma ultimamente il nome in pole sarebbe quello di Maurizio Sarri. L'ex Napoli è un tecnico che si è dedicato totalmente al calcio all'età di 43 anni, quando ha lasciato il suo posto in banca per allenare a tempo pieno il Sansovino e con questa squadra nel 2003 ha alzato la ...

Sarri alla Juve è un problema solo per chi lo ha reso capopopolo : Non sono oggetto di discussione i suoi schemi o l’idea di gioco. Non mi interessa il suo passato o il suo futuro. E non è necessario che firmi (o forse no) per la Juventus. È bastato averlo accostato sulla panchina bianconera, leggere di presunti o reali accordi, per aver fatto vacillare un’immagine, per molti un’icona. Per me, ripeto, è un grandissimo allenatore. Un professionista. Ecco, professionista. Con legittime aspirazioni di carriera. Se ...

Arrigo Sacchi : 'Sarri alla Juventus sarebbe una rivoluzione importante' : Ieri, Baku è stata palcoscenico della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, vinta con merito dai blues di Maurizio Sarri, il quale secondo varie indiscrezioni sarebbe in pole per raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri alla Juventus. L'ex tecnico dell'Empoli nelle ultime ore ha ricevuto anche i complimenti del Napoli, oltre al plauso di Arrigo Sacchi, il quale in un'intervista rilasciata a Radio Capital ha mostrato ...

Calciomercato : se va alla Juve - Maurizio Sarri potrebbe riportare Higuain a Torino : Quella che verrà sarà senza dubbio una delle sessioni di Calciomercato più calde e intense degli ultimi anni, specie per quanto riguarda il valzer delle panchine che concerne gran parte delle squadre del campionato italiano. In seguito al mancato rinnovo di Massimiliano Allegri per un'altra stagione alla corte della squadra bianconera, si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, come prossimo ...

Sarri alla Juve? Forse no… : Dopo il travolgente successo del Chelsea nella finale di Europa League contro l’Arsenal, la stampa inglese ha un nuovo eroe: Maurizio Sarri. Un eroe che non vorrebbe perdere così presto. Secondo il Guardian infatti, il patron dei Blues, Abramovich dopo aver visto per la prima volta dal vivo la sua squadra quest’anno “si chiederà se sia una buona idea perdere” Sarri. Sulla stessa linea il Daily Express che da una lettura ...

De Maggio : 'Sarri non andrà alla Juve - a Torino arriverà Pochettino o Klopp' : Archiviata la finale di Europa League, con la netta vittoria per 4-1 del Chelsea di Maurizio Sarri contro l'Arsenal di Unai Emery, l'attenzione principale sembrerebbe spostarsi sul calciomercato. Qualche giorno fa, il noto giornalista napoletano Valter De Maggio, a Radio Kiss Kiss, ha smentito in maniera convinta le indiscrezioni che darebbero il tecnico toscano vicinissimo al trasferimento alla Juventus. Secondo quest'ultimo, una fonte ...

Sarri e la rivincita degli allenatori venuti dalla zolla : Maurizio Sarri conquista l’Europa League, da fuoriclasse della panchina: 4-1 all’Arsenal. È il trionfo del “Sarrismo”: velocità, gioco offensivo e tanta determinazione. Per l’occasione, si è presentato in giacca e cravatta in sala stampa.Lì soltanto. Un momento di eleganza, subito finito. Questo allenatore non rinuncerà mai al suo “essere” per un qualsiasi ...