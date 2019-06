Reddito | Tridico Inps | “1 | 27 milioni di domande al 31 maggio Importo medio 531 euro

Reddito di cittadinanza 2019 : “tasso di rifiuto al 25-27%” - parla Tridico : Reddito di cittadinanza 2019: “tasso di rifiuto al 25-27%”, parla Tridico Sul Reddito di cittadinanza continuano a uscire i numeri: sono quelli delle domande presentate. Li ha rivelati il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in occasione della presentazione del 13° rapporto sullo stato sociale alla Facoltà di Economia all’Università La Sapienza in Roma. Tridico ha parlato di 1,2 milioni di domande, stando ai dati più recenti. Sul sito ...

Reddito di cittadinanza - "grande successo" o mezzo flop? Tridico va al contrattacco : Il presidente dell'Inps risponde a chi lo accusa di essere filogovernativo ("critiche miserabili") e torna a tessere le lodi...

Reddito di cittadinanza - caso 'rinunce' infondato - le parole di Tridico : Ha generato discussioni e stupore l'ipotesi delle probabili rinunce al Reddito di cittadinanza. Scondo notizie, che non paiono avere risontri n termini statistici, sarebbero state circa 130.000 le persone che avrebbero presentato rinuncia al sussidio. Ad esprimersi su questa situazione è stato il numero uno dell'Inps, Pasquale Tridico. Il Reddito di cittadinanza è una forma di sostegno economico e sociale rivolto alle famiglie in difficoltà che ...

Reddito di Cittadinanza - Tridico : "Il 'caso rinunce' non esiste" : Il 'caso rinunce' per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza "non esiste". Ad assicurarlo è il Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che ha voluto rispondere all'indiscrezione giornalistica secondo la quale oltre 100mila beneficiari del Reddito di Cittadinanza sarebbero pronti a presentare una rinuncia perché delusi dall'importo riconosciuto nonché spaventati dall'eventualità di controlli.A dare la notizia è stato IlSole24Ore con un ...

Reddito di cittadinanza - Tridico : “Non mi risulta che qualcuno lo rifiuti - sarebbe ridicolo” : Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, commenta l'indiscrezione secondo cui alcuni beneficiari del Reddito starebbero restituendo la card per erogare il sussidio: "Non mi risulta. sarebbe davvero ridicolo. Se io le do 100 euro ma anche 40 che fa, lei, li rifiuta? Impossibile", afferma il numero uno dell'istituto di previdenza.Continua a leggere

Pasquale Tridico : “Cambia il Reddito di cittadinanza. Siamo pronti ad allargarlo a chi ha appena perso il lavoro” : Pasquale Tridico, calabrese, classe 1975, è professore di politica economica a Roma e ultimo di una famiglia di sette figli. Candidato ministro Cinque Stelle, fece un passo indietro quando il Movimento fece l’accordo politico con la Lega invece che con il Pd. Dopo qualche mese, Luigi Di Maio lo ha comunque chiamato a presiedere il più importante en...

Reddito di cittadinanza : risparmi oltre il miliardo - parla Pasquale Tridico : Reddito di cittadinanza: risparmi oltre il miliardo, parla Pasquale Tridico L’Inps sta puntualmente dando conto delle richieste, ricevute e accolte, delle due misure chiave contenute nel decreto legge n. 4/2019. Ovvero quello che comprende Quota 100, sul fronte previdenziale, e Reddito di cittadinanza cioè la misura di contrasto alla povertà. Reddito di cittadinanza, l’importanza di numeri e adesioni di Quota 100 e RdC Due ...

Inps - Tridico : "Impegno a lavorare a forma di Reddito minimo" : Con questa riduzione aumenterebbe l'occupazione", aveva detto lo scorso aprile durante la lezione inaugurale dell'anno accademico 2018-2019 del Master in Economia della Sapienza, dal titolo: "Le ...

Reddito di cittadinanza - Tridico : “Possibile un risparmio di spesa fino a 1 miliardo rispetto agli stanziamenti” : Il governo si attende risparmi compresi tra 800 milioni e 1 miliardo sulle risorse stanziate in legge di Bilancio per il Reddito di cittadinanza, pari per quest’anno a poco meno di 6 miliardi (finanziati in deficit) al netto delle risorse per i Centri per l’impiego. La stima arriva dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, che a Porta a Porta ha ricordato come rispetto alle 800mila domande arrivate nel primo mese – 1,3 ...

Reddito cittadinanza - Tridico : 'risparmi per 1 miliardo' : "Al primo mese le domande per il Reddito di cittadinanza erano 800 mila. Si arriverà a 1,3 milioni, ci arriveremo entro l'anno. C'è un tasso di rifiuto del 20-25% ma ci sarà un risparmio di 800 ...

Inps - Tridico : 'Reddito di cittadinanza - 950mila domande in due mesi' - : Il presidente dell'Istituto di previdenza, intervistato dal Fatto Quotidiano, promuove come un successo le domande arrivate finora. Annuncia un camper itinerante contro la povertà e su Quota 100 dice: ...

Tridico : bene Reddito - 950 mila domande : 9.35 "Le domande di Reddito di cittadinanza sono 950.000 in meno di due mesi.Per il Rei, nel primo mese erano solo 80.000. C'è un tasso di rifiuto del 25%,ma circa 750.000 famiglie avranno il Reddito e le domande cresceranno ancora". Così il presidente Inps Tridico,in un'intervista al Fatto Quotidiano. "In media, il Reddito pagato è di 520euro. Qualcuno ne ha avuti 40. Ora è il minimo".La distribuzione tra Nord e Sud "è omogenea",spiega.Quota ...

Pasquale Tridico : "Il Reddito è un successo. Va dato anche ai giovani che completano studi sul patrimonio culturale" : "Siamo solo all'inizio, le domande cresceranno ancora". Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, è entusiasta per come stanno procedendo le prime fasi del reddito di cittadinanza. Ne traccia un bilancio in un'intervista al Fatto Quotidiano, in cui annuncia che la misura potrebbe essere estesa.Si legge sul Fatto:Le domande di reddito di cittadinanza sono 950.000 in meno di due mesi. Per il Rei, nel primo mese erano solo 80.000. ...