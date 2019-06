Petrucci | la prima è al Mugello Man bassa Ducati | in mezzo Marquez

MotoGp Mugello - Petrucci vince per la prima volta davanti a Marquez e Dovizioso. Rossi fuori : Il Mugello giallo, uniforme e speranzoso, si scolora definitivamente all’ottavo giro. E’ il momento in cui Valentino Rossi, eterno uomo delle rimonte, cade e si ritira. Il dottore, dopo un weekend da ritiro, parte 18° e questa volta non ha le forze per recuperare. prima passa un altrettanto sbiadito Jorge Lorenzo, si porta 15°, poi sbaglia ed esce di pista. Rientra 22°, si rimette in corsa, ma il secondo errore gli costa la gara: ...

Al Mugello prima vittoria di Petrucci in MotoGP. Crollo Rossi : Danilo Petrucci conquista il GP d’Italia, alla sua prima vittoria in MotoGP. Sul podio del Mugello con lui Marc Marquez (Repsol Honda) e il compagno di squadra in Ducati Andrea Dovizioso. La classifica non cambia, ma da oggi il campionato ha sicuramente un pretendente in più, il numero 9 Ducati. Giornata da dimenticare – come […] L'articolo Al Mugello prima vittoria di Petrucci in MotoGP. Crollo Rossi sembra essere il primo su ...

Petrucci - trionfo al Mugello. Epica prima vittoria in MotoGP : piegati Marquez e Dovizioso : Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia per la classe MotoGP. In una gara tiratissima fino all’ultimo giro il pilota della Ducati ha preceduto la Honda di Marc Marquez e il compagno di squadra Andrea Dovizioso, terzo. Ai piedi del podio la Suzuki di Alex Rins. Ritiro all’ottavo giro per Val

La prima volta non si scorda mai - Petrucci re del Mugello : Marquez si arrende alla Ducati : Danilo Petrucci emozionante: il ternano della Ducati si aggiudica la vittoria del Gp d’Italia Nonostante Valentino Rossi non sia riuscito ad essere protagonista al Mugello, il Gp d’Italia ha comunque regalato spettacolo puro ed emozioni incredibili. Il Dottore ha perso terreno dopo un’incomprensione con Rins, per poi dire addio definitivamente alla gara italiana a causa di una caduta, ma lo spettacolo è stato tutti in ...

MotoGp – Clamoroso prima del Mugello! Petrucci pensa al ritiro : “se la Ducati non mi rinnova farò altro nella vita” : Danilo Petrucci apre alla possibilità del ritiro a fine stagione: se non dovesse arrivare il rinnovo con la Ducati, il pilota di Terni pensa al possibile addio alle due ruote La MotoGp arriva finalmente in Italia con l’attesisima tappa del Mugello e tutti i piloti italiani sono pronti a far bene, particolarmente in casa Ducati. La scuderia di Borgo Panigale schiera infatti una coppita tutta tricolore, formata da Andrea Dovizioso e ...