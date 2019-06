TelevideoRai101 : Padova, aggrediti esponenti Forza Nuova - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Padova, tre giovani di Forza Nuova aggrediti da sconosciuti #padova - MediasetTgcom24 : Padova, tre giovani di Forza Nuova aggrediti da sconosciuti #padova -

Tredisono statie picchiati ada 5 persone non identificate, sabato,mentre stavano lasciando il presidio fisso posto in occasione del "Pride". Nessuno dei tredella formazione di estrema destra, nonostante l' aggressione, si è fatto medicare in ospedale. L'attacco è avvenuto verso la fine della manifestazione 'Pride', alla quale hanno partecipato alcune migliaia di persone e che si è svolta senza tensioni o incidenti. Sull'aggressione sta indagando la Digos.(Di domenica 2 giugno 2019)