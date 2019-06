Matteo Salvini non stacca la spina al governo: “C’è tanto da fare, ripartiamo” (Di domenica 2 giugno 2019) Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini ribadisce di non avere alcuna intenzione di provocare una crisi di governo e rilancia la sfida all'Unione Europea sui conti. Prossima settimana decisiva a Palazzo Chigi: pressing su Conte e Di Maio per la flat tax, il TAV e il decreto sicurezza.



matteosalvinimi : Sono io a ringraziare questo papà che, nonostante la situazione, ha avuto la gentilezza e trovato il tempo di chiam… - Giorgiolaporta : La #Lega non è solo il primo partito in Italia ma, numeri alla mano, è il partito più votato in tutta #Europa. 9 mi… - LegaSalvini : Matteo Salvini a CAMPOBASSO. #9giugnovotoLega #primagliitaliani -